https://ria.ru/20210804/dokumenty-1744315601.html

СМИ нашли чиновника, потерявшего секретные документы об эсминце Defender

СМИ нашли чиновника, потерявшего секретные документы об эсминце Defender - РИА Новости, 04.08.2021

СМИ нашли чиновника, потерявшего секретные документы об эсминце Defender

Секретные документы Минобороны Великобритании об эсминце Defender, обнаруженные в июне на автобусной остановке, были потеряны по вине высокопоставленного... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:32

2021-08-04T12:32

2021-08-04T12:32

в мире

великобритания

черное море

минобороны великобритании

россия

инцидент с британским эсминцем у крыма

defender (эсминец)

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ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Секретные документы Минобороны Великобритании об эсминце Defender, обнаруженные в июне на автобусной остановке, были потеряны по вине высокопоставленного чиновника Ангуса Лэпсли, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники правительстве.В конце июня британские СМИ сообщили, что секретные документы Минобороны Великобритании обнаружили на автобусной остановке в Кенте. Обнаруживший 50-страничный документ источник, пожелавший остаться анонимным, сам уведомил журналистов о своей находке. В документах в том числе обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender. Минобороны Британии назвало утечку "ошибкой".По словам источников, Лэпсли был в очереди на пост постоянного представителя Великобритании в НАТО. После потери документов у чиновника меньше шансов получить повышение, однако оно все же не исключается, пишет издание. Лэпсли был направлен для временной работы в министерство обороны из МИД, однако теперь вернулся во внешнеполитическое ведомство, ему также отказано в доступе к секретным документам."Однако решение об окончательном наказании еще не принято", - пишет газета, отмечая, что, скорее всего, чиновнику закроют доступ к гостайне на несколько месяцев.Как отмечает Guardian, некоторые источники в правительстве недовольны отсутствием показательного наказания: по их мнению, это помешает ведомствам вводить санкции против младших сотрудников, совершивших схожие ошибки. Министерство обороны не нашло следов шпионажа в действиях Лэпсли и пришло к выводу, что все документы были возвращены, пишет газета.По словам издания, Лэпсли является уважаемым чиновником, он начал карьеру еще в 1991 году, служил личным секретарем премьер-министра Тони Блэра, а затем перешел в МИД. Лэпсли принимает участие в экспертных дискуссиях аналитических центров по вопросам внешней и оборонной политики.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20210629/oshibka-1738981618.html

https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html

https://ria.ru/20210801/nato-1743870505.html

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