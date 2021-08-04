СМИ нашли чиновника, потерявшего секретные документы об эсминце Defender
Guardian: секретные документы об эсминце Defender потерял чиновник Минобороны Британии Лэпсли
ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Секретные документы Минобороны Великобритании об эсминце Defender, обнаруженные в июне на автобусной остановке, были потеряны по вине высокопоставленного чиновника Ангуса Лэпсли, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники правительстве.
В конце июня британские СМИ сообщили, что секретные документы Минобороны Великобритании обнаружили на автобусной остановке в Кенте. Обнаруживший 50-страничный документ источник, пожелавший остаться анонимным, сам уведомил журналистов о своей находке. В документах в том числе обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender. Минобороны Британии назвало утечку "ошибкой".
По словам источников, Лэпсли был в очереди на пост постоянного представителя Великобритании в НАТО. После потери документов у чиновника меньше шансов получить повышение, однако оно все же не исключается, пишет издание. Лэпсли был направлен для временной работы в министерство обороны из МИД, однако теперь вернулся во внешнеполитическое ведомство, ему также отказано в доступе к секретным документам.
"Однако решение об окончательном наказании еще не принято", - пишет газета, отмечая, что, скорее всего, чиновнику закроют доступ к гостайне на несколько месяцев.
Как отмечает Guardian, некоторые источники в правительстве недовольны отсутствием показательного наказания: по их мнению, это помешает ведомствам вводить санкции против младших сотрудников, совершивших схожие ошибки. Министерство обороны не нашло следов шпионажа в действиях Лэпсли и пришло к выводу, что все документы были возвращены, пишет газета.
По словам издания, Лэпсли является уважаемым чиновником, он начал карьеру еще в 1991 году, служил личным секретарем премьер-министра Тони Блэра, а затем перешел в МИД. Лэпсли принимает участие в экспертных дискуссиях аналитических центров по вопросам внешней и оборонной политики.
Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.