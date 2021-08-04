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Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов
Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов - РИА Новости, 04.08.2021
Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов
Политика Банка России может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился бизнесмен... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:08
2021-08-04T14:54
общество
олег дерипаска
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Политика Банка России может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился бизнесмен Олег Дерипаска."Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию", — пояснил он.По мнению предпринимателя, компаниям тяжело создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства.Рост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние, добавил Дерипаска.В связи с этим он призвал не ждать скорого повышения доходов граждан и модернизации промышленности.Миллиардер неоднократно выступал с критикой политики Центробанка. Недавно он назвал повышение ключевой ставки безумием и заявил, что регулятор зажимает деньги для бизнеса". Однако президент России Владимир Путин отметил, что ЦБ и так держал достаточно низкую для страны ставку на протяжении длительного времени.
https://ria.ru/20210705/dokhody-1738992433.html
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общество, олег дерипаска, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
12:08 04.08.2021 (обновлено: 14:54 04.08.2021)
 
Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов

Олег Дерипаска обвинил ЦБ в создании условий для экономической стагнации в России

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкБизнесмен Олег Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Политика Банка России может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился бизнесмен Олег Дерипаска.
"Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию", — пояснил он.
По мнению предпринимателя, компаниям тяжело создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства.
Рейтинг регионов по доходам населения
5 июля, 00:00Инфографика
Рейтинг регионов по доходам населения
Рост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние, добавил Дерипаска.
В связи с этим он призвал не ждать скорого повышения доходов граждан и модернизации промышленности.
Миллиардер неоднократно выступал с критикой политики Центробанка. Недавно он назвал повышение ключевой ставки безумием и заявил, что регулятор зажимает деньги для бизнеса". Однако президент России Владимир Путин отметил, что ЦБ и так держал достаточно низкую для страны ставку на протяжении длительного времени.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 21:18В России
Росстат подсчитал, что происходило с доходами россиян во втором квартале
 
ОбществоОлег ДерипаскаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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