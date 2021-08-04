https://ria.ru/20210804/deripaska-1744309966.html

Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов

Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов - РИА Новости, 04.08.2021

Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов

Политика Банка России может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился бизнесмен... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:08

2021-08-04T12:08

2021-08-04T14:54

общество

олег дерипаска

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Политика Банка России может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился бизнесмен Олег Дерипаска."Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию", — пояснил он.По мнению предпринимателя, компаниям тяжело создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства.Рост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние, добавил Дерипаска.В связи с этим он призвал не ждать скорого повышения доходов граждан и модернизации промышленности.Миллиардер неоднократно выступал с критикой политики Центробанка. Недавно он назвал повышение ключевой ставки безумием и заявил, что регулятор зажимает деньги для бизнеса". Однако президент России Владимир Путин отметил, что ЦБ и так держал достаточно низкую для страны ставку на протяжении длительного времени.

https://ria.ru/20210705/dokhody-1738992433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/rosstat-1743349513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олег дерипаска, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)