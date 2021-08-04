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В Калининградской области завели дело на мужчину, зарезавшего собаку

В Калининградской области завели дело на мужчину, зарезавшего собаку - РИА Новости, 04.08.2021

В Калининградской области завели дело на мужчину, зарезавшего собаку

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против жителя Гусевского района Калининградской области, который зарезал соседскую собаку и выбросил... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:26

2021-08-04T13:26

2021-08-04T13:26

происшествия

калининградская область

гусевский район

россия

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КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против жителя Гусевского района Калининградской области, который зарезал соседскую собаку и выбросил ее перед домом хозяйки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.Как рассказали в пресс-службе, об убийстве животного в полицию сообщили жители поселка, которые стали свидетелями произошедшего."В ходе проверки информации участковый уполномоченный полиции установил, что пса убил 36-летний местный житель, который работает забойщиком скота. Подозреваемый сообщил, что дворняга принадлежит его соседке через дорогу, периодически срывалась с цепи и бегала по его двору, из-за чего он конфликтовал с её хозяйкой. Увидев пса в очередной раз на своей территории, в порыве ярости он схватил животное, придавил к земле и всадил в горло нож. Умирающую собаку он бросил перед домом 56-летней владелицы", - говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой - до трёх лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210731/napadenie-1743789743.html

калининградская область

гусевский район

россия

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происшествия, калининградская область, гусевский район, россия