Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/delo-1744327195.html
В Калининградской области завели дело на мужчину, зарезавшего собаку
В Калининградской области завели дело на мужчину, зарезавшего собаку - РИА Новости, 04.08.2021
В Калининградской области завели дело на мужчину, зарезавшего собаку
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против жителя Гусевского района Калининградской области, который зарезал соседскую собаку и выбросил... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:26
2021-08-04T13:26
происшествия
калининградская область
гусевский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против жителя Гусевского района Калининградской области, который зарезал соседскую собаку и выбросил ее перед домом хозяйки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.Как рассказали в пресс-службе, об убийстве животного в полицию сообщили жители поселка, которые стали свидетелями произошедшего."В ходе проверки информации участковый уполномоченный полиции установил, что пса убил 36-летний местный житель, который работает забойщиком скота. Подозреваемый сообщил, что дворняга принадлежит его соседке через дорогу, периодически срывалась с цепи и бегала по его двору, из-за чего он конфликтовал с её хозяйкой. Увидев пса в очередной раз на своей территории, в порыве ярости он схватил животное, придавил к земле и всадил в горло нож. Умирающую собаку он бросил перед домом 56-летней владелицы", - говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой - до трёх лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210731/napadenie-1743789743.html
калининградская область
гусевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, калининградская область, гусевский район, россия
13:26 04.08.2021
 
В Калининградской области завели дело на мужчину, зарезавшего собаку

В Калининградской области завели дело на мужчину, зарезавшего соседскую собаку из-за конфликта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против жителя Гусевского района Калининградской области, который зарезал соседскую собаку и выбросил ее перед домом хозяйки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Как рассказали в пресс-службе, об убийстве животного в полицию сообщили жители поселка, которые стали свидетелями произошедшего.
"В ходе проверки информации участковый уполномоченный полиции установил, что пса убил 36-летний местный житель, который работает забойщиком скота. Подозреваемый сообщил, что дворняга принадлежит его соседке через дорогу, периодически срывалась с цепи и бегала по его двору, из-за чего он конфликтовал с её хозяйкой. Увидев пса в очередной раз на своей территории, в порыве ярости он схватил животное, придавил к земле и всадил в горло нож. Умирающую собаку он бросил перед домом 56-летней владелицы", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой - до трёх лет лишения свободы.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 17:48
СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье
 
ПроисшествияКалининградская областьГусевский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
14:38Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
14:37В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
14:36Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
14:32Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению
Лента новостейМолния