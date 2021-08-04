https://ria.ru/20210804/delo-1744313311.html

Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве

Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 04.08.2021

Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:21

2021-08-04T12:21

2021-08-04T12:45

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 4 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, не являющихся актуальными для развития деятельности вуза. После этого на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ исполнителю были необоснованно перечислены денежные средства в размере 3,5 миллионов рублей, а последний не исполнил взятые на себя обязательства."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сказала представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20210727/moshennichestvo-1743048565.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)