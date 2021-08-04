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Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве
Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 04.08.2021
Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:21
2021-08-04T12:45
происшествия
самара
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 4 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, не являющихся актуальными для развития деятельности вуза. После этого на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ исполнителю были необоснованно перечислены денежные средства в размере 3,5 миллионов рублей, а последний не исполнил взятые на себя обязательства."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сказала представитель пресс-службы.
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происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)
12:21 04.08.2021 (обновлено: 12:45 04.08.2021)
 
Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве

СК возбудил уголовное дело о мошенничестве против ректора Самарского экономического университета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САМАРА, 4 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, не являющихся актуальными для развития деятельности вуза. После этого на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ исполнителю были необоснованно перечислены денежные средства в размере 3,5 миллионов рублей, а последний не исполнил взятые на себя обязательства.
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 10:02
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"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сказала представитель пресс-службы.
 
ПроисшествияСамараСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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