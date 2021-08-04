https://ria.ru/20210804/dagestan-1744314683.html

В Дагестане обнаружили редкий вид летучих мышей

В Дагестане обнаружили редкий вид летучих мышей - РИА Новости, 04.08.2021

В Дагестане обнаружили редкий вид летучих мышей

Ученые обнаружили в пещере недалеко от села Аракани в Дагестане редкий вид рукокрылых, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:27

2021-08-04T12:27

2021-08-04T12:52

хунзахский район

дагестанский государственный университет

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МАХАЧКАЛА, 4 авг – РИА Новости. Ученые обнаружили в пещере недалеко от села Аракани в Дагестане редкий вид рукокрылых, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов."Сотрудники Каспийского природоохранного центра провели совместную экспедицию со специалистами из Томска и Дагестанского государственного университета в Унцукульском, Гунибском и Хунзахском районах с целью выявления мест обитания редких видов рукокрылых. В результате поездки впервые было зафиксировано обитание малого подковоноса в пещере близ села Аракани", – рассказал собеседник агентства.По словам Гапизова, ученые исследовали 2 геологические штольни, 3 пещеры, провели учёт с использованием ультразвукового детектора и паутинных сетей.Ранее в этой пещере сотрудники центра обнаружили представителей другого редкого вида - широкоушки каспийской.Подковоносы – род рукокрылых из семейства подковоносых, одни из самых примитивных летучих мышей. Отличительной чертой рода служат кожно-хрящевые выросты на морде, способствующие формированию эхолокационного сигнала. Питаются насекомыми. В России обитают на Кавказе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/virus-1740173124.html

хунзахский район

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хунзахский район, дагестанский государственный университет