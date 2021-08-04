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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210804/cinderella-1744293692.html
Вышел первый трейлер мюзикла "Золушка", где фею сыграл Билли Портер
Вышел первый трейлер мюзикла "Золушка", где фею сыграл Билли Портер - РИА Новости, 04.08.2021
Вышел первый трейлер мюзикла "Золушка", где фею сыграл Билли Портер
На YouTube опубликовали первый трейлер предстоящего музыкального фильма видеосервиса Amazon "Золушка". Главную роль в ленте исполнила кубино-американская певица РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:34
2021-08-04T11:34
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер предстоящего музыкального фильма видеосервиса Amazon "Золушка". Главную роль в ленте исполнила кубино-американская певица Камила Кабельо. В основе киномюзикла классическая сказка, но есть и отступления от ее сюжета. Золушка живет с мачехой и сводными сестрами, но мечтает открыть свой магазин одежды и не уверена, что хочет просто быть принцессой. Однако бал, волшебство, хрустальные туфельки и прекрасный принц все же будут. Попасть на королевский праздник Золушке поможет фея-крестная, которую сыграл Билли Портер.В фильме, снятом Кэй Кэннон, также появятся Николас Голицын (Принц), Идина Мензел (Мачеха), Пирс Броснан (Король) и другие. Премьеру картины неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас его выход запланирован на 3 сентября. Посмотреть мюзикл можно будет на Amazon Prime Video.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , youtube, пирс броснан
11:34 04.08.2021
 

Вышел первый трейлер мюзикла "Золушка", где фею сыграл Билли Портер

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер предстоящего музыкального фильма видеосервиса Amazon "Золушка". Главную роль в ленте исполнила кубино-американская певица Камила Кабельо.
В основе киномюзикла классическая сказка, но есть и отступления от ее сюжета. Золушка живет с мачехой и сводными сестрами, но мечтает открыть свой магазин одежды и не уверена, что хочет просто быть принцессой.
Однако бал, волшебство, хрустальные туфельки и прекрасный принц все же будут. Попасть на королевский праздник Золушке поможет фея-крестная, которую сыграл Билли Портер.
В фильме, снятом Кэй Кэннон, также появятся Николас Голицын (Принц), Идина Мензел (Мачеха), Пирс Броснан (Король) и другие.
Премьеру картины неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас его выход запланирован на 3 сентября. Посмотреть мюзикл можно будет на Amazon Prime Video.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьYouTubeПирс Броснан
 
 
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