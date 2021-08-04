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Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике
Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике - РИА Новости, 04.08.2021
Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:10
2021-08-04T14:10
экономика
анатолий чубайс
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к смене мировых элит. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо чиновника.По его словам, в случае, если Россия будет не готова к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако они же открывают перед страной и новые возможности.По мнению Чубайса, новый переходный период не сильно отличается от промышленной революции XVIII—XIX веков. Он отметил, что нынешний процесс пройдет значительно быстрее и займет от 30 до 50 лет.Ранее РБК сообщил о планах российского правительства создать рабочие группы по переходу экономики на альтернативные энергоносители. Куратором направления должен стать первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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экономика, анатолий чубайс, андрей белоусов, россия
14:10 04.08.2021
 
Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике

Спецпредставитель президента Чубайс: революция в энергетике приведет к смене мировых элит

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс выступает на Московском финансовом форуме
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс выступает на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к смене мировых элит. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо чиновника.
По его словам, в случае, если Россия будет не готова к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако они же открывают перед страной и новые возможности.
По мнению Чубайса, новый переходный период не сильно отличается от промышленной революции XVIII—XIX веков. Он отметил, что нынешний процесс пройдет значительно быстрее и займет от 30 до 50 лет.
Ранее РБК сообщил о планах российского правительства создать рабочие группы по переходу экономики на альтернативные энергоносители. Куратором направления должен стать первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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