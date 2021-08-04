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Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике

Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике - РИА Новости, 04.08.2021

Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:10

2021-08-04T14:10

2021-08-04T14:10

экономика

анатолий чубайс

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к смене мировых элит. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо чиновника.По его словам, в случае, если Россия будет не готова к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако они же открывают перед страной и новые возможности.По мнению Чубайса, новый переходный период не сильно отличается от промышленной революции XVIII—XIX веков. Он отметил, что нынешний процесс пройдет значительно быстрее и займет от 30 до 50 лет.Ранее РБК сообщил о планах российского правительства создать рабочие группы по переходу экономики на альтернативные энергоносители. Куратором направления должен стать первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20210726/poteri-1742902543.html

россия

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2021

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экономика, анатолий чубайс, андрей белоусов, россия