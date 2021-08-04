https://ria.ru/20210804/chekhiya-1744286410.html

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие - РИА Новости, 04.08.2021

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие

На юго-западе Чехии в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, пострадали несколько десятков человек, сообщил глава Минпромторга и Минтранса РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:21

2021-08-04T10:21

2021-08-04T14:27

чехия

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ПРАГА, 4 авг — РИА Новости. На юго-западе Чехии в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, пострадали несколько десятков человек, сообщил глава Минпромторга и Минтранса Карел Гавличек.По его словам, машинист одного из составов проехал на красный сигнал семафора. "Судя по всему, экспресс должен был остановиться перед навесной табличкой "Стой!", но он не остановился, поехал дальше и столкнулся с пассажирским поездом. Вся техника в тот момент функционировала, но человеческую ошибку нельзя в целом предотвратить", — сказал он.Как отметил генеральный инспектор железных дорог республики Ян Кучера, причину аварии более точно определят в среду во второй половине дня.По словам представителя Управления пожарной охраны Ярослава Грдличка, столкнулись скоростной экспресс Ex 351 Мюнхен — Прага и пассажирский состав RegioShark, который следовал из Пльзеня в Домажлице.По данным сетевого издания Idnes, машинистом международного экспресса Ex 351 Мюнхен — Прага был гражданин Германии, опытный железнодорожник.В месте аварии проходит лишь одна колея, на которую поочередно выезжают встречные поезда, включая международные.Как рассказал представитель Управления пожарной охраны Петр Понцар, ранения получили 38 человек, из них семеро находятся в критическом состоянии. Поиски еще одного продолжаются. Представитель городской полиции Домажлице Дагмар Брожова уточнил, что погибли машинисты обоих поездов, а также одна из пассажирок, у 40 — легкие ранения.Задействованы три медицинских вертолета, а также полицейское воздушное судно.Россиян, как отметил пресс-секретарь посольства в Праге Николай Брякин, среди них нет.

https://ria.ru/20210709/avstriya-1740594454.html

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Кадры с места аварии с экспрессом Мюнхен – Прага Экспресс Мюнхен - Прага врезался в местный поезд из чешского Пльзеня, после того как проехал на красный. 2021-08-04T10:21 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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чехия, в мире