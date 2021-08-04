https://ria.ru/20210804/chaus-1744426168.html

Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса

Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса - РИА Новости, 04.08.2021

Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщила... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T23:33

2021-08-04T23:33

2021-08-04T23:34

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молдавия

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николай чаус

страна.ua

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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного суда Олеся Чемерис.Ранее издание "Страна.ua" написало, что Чаус, находившийся в Молдавии и исчезнувший, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники полиции попытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.В субботу в СБУ заявили, что знают о местонахождении Чауса - ему оказывали медицинскую помощь. Сообщалось, что сотрудники СБУ находятся на связи с семьей задержанного. После этого адвокат Чауса прибыл в СБУ и пытался встретиться со своим клиентом, но это ему не удалось. В воскресенье адвокат сообщил, что добился встречи с клиентом, который находится под охраной СБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 3 августа задержали Чауса в больнице в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул страну. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали в Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.

https://ria.ru/20210804/pytki-1744302056.html

https://ria.ru/20191221/1562638078.html

кишинев

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винницкая область

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в мире, кишинев, молдавия, винницкая область, верховная рада украины, служба безопасности украины, николай чаус, страна.ua, высший антикоррупционный суд украины