Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/chaus-1744426168.html
Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса
Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса - РИА Новости, 04.08.2021
Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса
Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщила... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:33
2021-08-04T23:34
в мире
кишинев
молдавия
винницкая область
верховная рада украины
служба безопасности украины
николай чаус
страна.ua
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного суда Олеся Чемерис.Ранее издание "Страна.ua" написало, что Чаус, находившийся в Молдавии и исчезнувший, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники полиции попытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.В субботу в СБУ заявили, что знают о местонахождении Чауса - ему оказывали медицинскую помощь. Сообщалось, что сотрудники СБУ находятся на связи с семьей задержанного. После этого адвокат Чауса прибыл в СБУ и пытался встретиться со своим клиентом, но это ему не удалось. В воскресенье адвокат сообщил, что добился встречи с клиентом, который находится под охраной СБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 3 августа задержали Чауса в больнице в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул страну. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали в Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
https://ria.ru/20210804/pytki-1744302056.html
https://ria.ru/20191221/1562638078.html
кишинев
молдавия
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кишинев, молдавия, винницкая область, верховная рада украины, служба безопасности украины, николай чаус, страна.ua, высший антикоррупционный суд украины
23:33 04.08.2021 (обновлено: 23:34 04.08.2021)
 
Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса

Антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Николая Чауса

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
"Суд отклонил ходатайство прокурора… о взятии под стражу, зато избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", - цитирует Чемерис агентство "РБК-Украина".
Скриншот видеообращения Николая Чауса
Вчера, 11:33
Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи
Ранее издание "Страна.ua" написало, что Чаус, находившийся в Молдавии и исчезнувший, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники полиции попытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.
В субботу в СБУ заявили, что знают о местонахождении Чауса - ему оказывали медицинскую помощь. Сообщалось, что сотрудники СБУ находятся на связи с семьей задержанного. После этого адвокат Чауса прибыл в СБУ и пытался встретиться со своим клиентом, но это ему не удалось. В воскресенье адвокат сообщил, что добился встречи с клиентом, который находится под охраной СБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 3 августа задержали Чауса в больнице в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
21 декабря 2019, 08:00
Ничто не чуждо: как США экспортируют коррупцию на Украину
Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул страну. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали в Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
 
В миреКишиневМолдавияВинницкая областьВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныНиколай ЧаусСтрана.uaВысший антикоррупционный суд Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
02:14В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
Лента новостейМолния