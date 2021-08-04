23:33 04.08.2021 (обновлено: 23:34 04.08.2021)
Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса
Антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Николая Чауса
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
"Суд отклонил ходатайство прокурора… о взятии под стражу, зато избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", - цитирует Чемерис агентство "РБК-Украина".
Ранее издание "Страна.ua" написало, что Чаус, находившийся в Молдавии и исчезнувший, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники полиции попытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.
В субботу в СБУ заявили, что знают о местонахождении Чауса - ему оказывали медицинскую помощь. Сообщалось, что сотрудники СБУ находятся на связи с семьей задержанного. После этого адвокат Чауса прибыл в СБУ и пытался встретиться со своим клиентом, но это ему не удалось. В воскресенье адвокат сообщил, что добился встречи с клиентом, который находится под охраной СБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 3 августа задержали Чауса в больнице в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды.
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Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул страну. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали в Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.