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"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой
"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой - РИА Новости, 04.08.2021
"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой
Отар Кушанашвили раскрыл, что думает об Ольге Бузовой. Мнением о теледиве он поделился в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:56
2021-08-04T11:56
2021-08-04T11:56
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили раскрыл, что думает об Ольге Бузовой. Мнением о теледиве он поделился в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". "Каждый жест социума, если он не связан с самыми верными ее поклонниками, Бузова воспринимает, как акт недоверия. Это комплексы, детство и телевизионная биография. Ольга — девочка, которую нужно все время ласкать. Она совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы и постоянно ожидает начало войны", — думает журналист.По мнению Кушанашвили, Бузова популярна, потому что у нее "бешеное количество энергии" и она точно знает, что нужно говорить девочкам. "Они все против меня, а я такая же, как вы. Этакий Юра Шатунов в детстве. У меня не было любви, меня все ненавидели. Я была самой невзрачной девчонкой на "Доме-2". Все в Москве против меня. Я круглые сутки работаю, чтобы стать на ноги", — так, по мнению Кушанашвили, теледива общается с фанатками.Девочкам, которые подвергаются травле в школе и у которых проблемы в семье, Бузова нужна, считает журналист. Поклонницы думают, что Ольга такая же, как и они, и подписываются на нее в социальной сети. В гостях у Вячеслава Манучарова Кушанашвили также высказался о конфликте Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной.
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ольга бузова, звезды, отар кушанашвили, знаменитости
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Отар Кушанашвили раскрыл, что думает об Ольге Бузовой. Мнением о теледиве он поделился
в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
"Каждый жест социума, если он не связан с самыми верными ее поклонниками, Бузова воспринимает, как акт недоверия. Это комплексы, детство и телевизионная биография. Ольга — девочка, которую нужно все время ласкать. Она совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы и постоянно ожидает начало войны", — думает журналист.
По мнению Кушанашвили, Бузова популярна, потому что у нее "бешеное количество энергии" и она точно знает, что нужно говорить девочкам.
"Они все против меня, а я такая же, как вы. Этакий Юра Шатунов в детстве. У меня не было любви, меня все ненавидели. Я была самой невзрачной девчонкой на "Доме-2". Все в Москве против меня. Я круглые сутки работаю, чтобы стать на ноги", — так, по мнению Кушанашвили, теледива общается с фанатками.
Девочкам, которые подвергаются травле в школе и у которых проблемы в семье, Бузова нужна, считает журналист. Поклонницы думают, что Ольга такая же, как и они, и подписываются на нее в социальной сети.
В гостях у Вячеслава Манучарова Кушанашвили также высказался
о конфликте Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной.