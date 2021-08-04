Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210804/buzova-1744292397.html
"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой
"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой - РИА Новости, 04.08.2021
"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой
Отар Кушанашвили раскрыл, что думает об Ольге Бузовой. Мнением о теледиве он поделился в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:56
2021-08-04T11:56
шоубиз
ольга бузова
звезды
отар кушанашвили
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/97388/57/973885704_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_3ca153f40ec74f34da922eab30d5d30c.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили раскрыл, что думает об Ольге Бузовой. Мнением о теледиве он поделился в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". "Каждый жест социума, если он не связан с самыми верными ее поклонниками, Бузова воспринимает, как акт недоверия. Это комплексы, детство и телевизионная биография. Ольга — девочка, которую нужно все время ласкать. Она совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы и постоянно ожидает начало войны", — думает журналист.По мнению Кушанашвили, Бузова популярна, потому что у нее "бешеное количество энергии" и она точно знает, что нужно говорить девочкам. "Они все против меня, а я такая же, как вы. Этакий Юра Шатунов в детстве. У меня не было любви, меня все ненавидели. Я была самой невзрачной девчонкой на "Доме-2". Все в Москве против меня. Я круглые сутки работаю, чтобы стать на ноги", — так, по мнению Кушанашвили, теледива общается с фанатками.Девочкам, которые подвергаются травле в школе и у которых проблемы в семье, Бузова нужна, считает журналист. Поклонницы думают, что Ольга такая же, как и они, и подписываются на нее в социальной сети. В гостях у Вячеслава Манучарова Кушанашвили также высказался о конфликте Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной.
https://ria.ru/20210802/buzova-1743967726.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/97388/57/973885704_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a8b69cef1846335d071702f3a80127ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга бузова, звезды, отар кушанашвили, знаменитости
11:56 04.08.2021
 

"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили раскрыл, что думает об Ольге Бузовой. Мнением о теледиве он поделился в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
"Каждый жест социума, если он не связан с самыми верными ее поклонниками, Бузова воспринимает, как акт недоверия. Это комплексы, детство и телевизионная биография. Ольга — девочка, которую нужно все время ласкать. Она совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы и постоянно ожидает начало войны", — думает журналист.
По мнению Кушанашвили, Бузова популярна, потому что у нее "бешеное количество энергии" и она точно знает, что нужно говорить девочкам.
"Они все против меня, а я такая же, как вы. Этакий Юра Шатунов в детстве. У меня не было любви, меня все ненавидели. Я была самой невзрачной девчонкой на "Доме-2". Все в Москве против меня. Я круглые сутки работаю, чтобы стать на ноги", — так, по мнению Кушанашвили, теледива общается с фанатками.
Девочкам, которые подвергаются травле в школе и у которых проблемы в семье, Бузова нужна, считает журналист. Поклонницы думают, что Ольга такая же, как и они, и подписываются на нее в социальной сети.
В гостях у Вячеслава Манучарова Кушанашвили также высказался о конфликте Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной.
Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля Чудесный грузин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 12:16Шоубиз
В МХАТ опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой
 
ШоубизОльга БузовазвездыОтар КушанашвилиЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
14:38Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
14:37В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
14:36Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
14:32Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению
Лента новостейМолния