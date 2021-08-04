https://ria.ru/20210804/buzova-1744292397.html

"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой

"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой - РИА Новости, 04.08.2021

"Совершенно потерянная": Кушанашвили высказался об Ольге Бузовой

Отар Кушанашвили раскрыл, что думает об Ольге Бузовой. Мнением о теледиве он поделился в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:56

2021-08-04T11:56

2021-08-04T11:56

шоубиз

ольга бузова

звезды

отар кушанашвили

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/97388/57/973885704_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_3ca153f40ec74f34da922eab30d5d30c.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили раскрыл, что думает об Ольге Бузовой. Мнением о теледиве он поделился в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". "Каждый жест социума, если он не связан с самыми верными ее поклонниками, Бузова воспринимает, как акт недоверия. Это комплексы, детство и телевизионная биография. Ольга — девочка, которую нужно все время ласкать. Она совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы и постоянно ожидает начало войны", — думает журналист.По мнению Кушанашвили, Бузова популярна, потому что у нее "бешеное количество энергии" и она точно знает, что нужно говорить девочкам. "Они все против меня, а я такая же, как вы. Этакий Юра Шатунов в детстве. У меня не было любви, меня все ненавидели. Я была самой невзрачной девчонкой на "Доме-2". Все в Москве против меня. Я круглые сутки работаю, чтобы стать на ноги", — так, по мнению Кушанашвили, теледива общается с фанатками.Девочкам, которые подвергаются травле в школе и у которых проблемы в семье, Бузова нужна, считает журналист. Поклонницы думают, что Ольга такая же, как и они, и подписываются на нее в социальной сети. В гостях у Вячеслава Манучарова Кушанашвили также высказался о конфликте Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной.

https://ria.ru/20210802/buzova-1743967726.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, звезды, отар кушанашвили, знаменитости