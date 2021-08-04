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Брендана Фрейзера утвердили на роль в новом фильме Мартина Скорсезе
Брендана Фрейзера утвердили на роль в новом фильме Мартина Скорсезе - РИА Новости, 04.08.2021
Брендана Фрейзера утвердили на роль в новом фильме Мартина Скорсезе
Брендан Фрейзер, известный зрителям по главной роли в трилогии "Мумия", присоединился к актерскому составу криминальной драмы Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:06
2021-08-04T12:06
2021-08-04T12:06
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Брендан Фрейзер, известный зрителям по главной роли в трилогии "Мумия", присоединился к актерскому составу криминальной драмы Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", сообщает Deadline. По информации издания, он сыграет адвоката. В фильме, основанном на одноименном бестселлере Дэвида Гранна, действие разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме (США). Там происходят жестокие убийства членов индейского племени осейджей, которые нашли на своей территории нефть. Охотники за головами со всей Америки начинают с ними расправляться из-за денег, но главный герой приходит индейцам на помощь.Вместе с Бренданом Фрейзером в картине появятся Роберт Де Ниро, Лили Гладстон, Танту Кардинал, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинс, Луис Канселми и другие.Ожидается, что драма выйдет в 2022 году. Последняя работа Брендона Фрейзера — триллер Стивена Содерберга "Без резких движений", премьера которого состоялась на кинофестивале Tribeca. Актер также задействован в драме "Кит" ("The Whale") Даррена Аронофски. Дата выхода этой картины еще не назначена.
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новости культуры, сша, мартин скорсезе, оклахома, даррен аронофски, стивен содерберг, кино и сериалы
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Брендан Фрейзер, известный зрителям по главной роли в трилогии "Мумия", присоединился к актерскому составу криминальной драмы Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", сообщает
Deadline.
По информации издания, он сыграет адвоката.
В фильме, основанном на одноименном бестселлере Дэвида Гранна, действие разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме (США).
Там происходят жестокие убийства членов индейского племени осейджей, которые нашли на своей территории нефть. Охотники за головами со всей Америки начинают с ними расправляться из-за денег, но главный герой приходит индейцам на помощь.
Вместе с Бренданом Фрейзером в картине появятся Роберт Де Ниро, Лили Гладстон, Танту Кардинал, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинс, Луис Канселми и другие.
Ожидается, что драма выйдет в 2022 году.
Последняя работа Брендона Фрейзера — триллер Стивена Содерберга "Без резких движений", премьера которого состоялась на кинофестивале Tribeca. Актер также задействован в драме "Кит" ("The Whale") Даррена Аронофски. Дата выхода этой картины еще не назначена.