https://ria.ru/20210804/bolnitsa-1744273882.html

В Красноярском крае проверят больницу, где врачи использовали дрель

В Красноярском крае проверят больницу, где врачи использовали дрель - РИА Новости, 04.08.2021

В Красноярском крае проверят больницу, где врачи использовали дрель

Минздрав Красноярского края поручил местной больнице скорой медицинской помощи провести проверку после публикации данных в СМИ об использовании хозяйственной... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:42

2021-08-04T08:42

2021-08-04T08:46

красноярский край

здоровье - общество

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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Минздрав Красноярского края поручил местной больнице скорой медицинской помощи провести проверку после публикации данных в СМИ об использовании хозяйственной дрели для трепанаций, сообщается на сайте учреждения.Ранее в СМИ и соцсетях вызвали резонанс слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева, который заявил в эфире "8 канала", что врачи покупают "дрель в хозяйственном магазине", чтобы трепанировать череп. По его словам, "есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить, и у нее нет денег на это". В самой больнице ранее заявили об использовании только сертифицированного медицинского оборудования."По факту распространенной в СМИ информации об использовании оборудования немедицинского характера при лечении пациентов в КГБУЗ КМКБ СМП министерством здравоохранения Красноярского края направлено поручение администрации учреждения о проведении проверки по данным, представленным в СМИ", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что по результатам проведенной проверки будут предприняты соответствующие решения.

https://ria.ru/20210730/novosibirsk-1743574157.html

красноярский край

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красноярский край, здоровье - общество