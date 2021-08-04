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В Красноярском крае проверят больницу, где врачи использовали дрель
В Красноярском крае проверят больницу, где врачи использовали дрель - РИА Новости, 04.08.2021
В Красноярском крае проверят больницу, где врачи использовали дрель
Минздрав Красноярского края поручил местной больнице скорой медицинской помощи провести проверку после публикации данных в СМИ об использовании хозяйственной... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:42
2021-08-04T08:46
красноярский край
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Минздрав Красноярского края поручил местной больнице скорой медицинской помощи провести проверку после публикации данных в СМИ об использовании хозяйственной дрели для трепанаций, сообщается на сайте учреждения.Ранее в СМИ и соцсетях вызвали резонанс слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева, который заявил в эфире "8 канала", что врачи покупают "дрель в хозяйственном магазине", чтобы трепанировать череп. По его словам, "есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить, и у нее нет денег на это". В самой больнице ранее заявили об использовании только сертифицированного медицинского оборудования."По факту распространенной в СМИ информации об использовании оборудования немедицинского характера при лечении пациентов в КГБУЗ КМКБ СМП министерством здравоохранения Красноярского края направлено поручение администрации учреждения о проведении проверки по данным, представленным в СМИ", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что по результатам проведенной проверки будут предприняты соответствующие решения.
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красноярский край, здоровье - общество
08:42 04.08.2021 (обновлено: 08:46 04.08.2021)
 
В Красноярском крае проверят больницу, где врачи использовали дрель

Красноярский минздрав поручил проверить больницу, где врачи якобы использовали дрель для трепанаций

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Минздрав Красноярского края поручил местной больнице скорой медицинской помощи провести проверку после публикации данных в СМИ об использовании хозяйственной дрели для трепанаций, сообщается на сайте учреждения.
Ранее в СМИ и соцсетях вызвали резонанс слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева, который заявил в эфире "8 канала", что врачи покупают "дрель в хозяйственном магазине", чтобы трепанировать череп. По его словам, "есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить, и у нее нет денег на это". В самой больнице ранее заявили об использовании только сертифицированного медицинского оборудования.
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"По факту распространенной в СМИ информации об использовании оборудования немедицинского характера при лечении пациентов в КГБУЗ КМКБ СМП министерством здравоохранения Красноярского края направлено поручение администрации учреждения о проведении проверки по данным, представленным в СМИ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по результатам проведенной проверки будут предприняты соответствующие решения.
 
Красноярский крайЗдоровье - Общество
 
 
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