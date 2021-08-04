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Суд утвердил блокировку 12 видео на YouTube по требованию Роскомнадзора
Суд утвердил блокировку 12 видео на YouTube по требованию Роскомнадзора - РИА Новости, 04.08.2021
Суд утвердил блокировку 12 видео на YouTube по требованию Роскомнадзора
Арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами к гражданам, РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:45
2021-08-04T14:26
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
youtube
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами к гражданам, в том числе несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд первой инстанции в среду отклонил заявление американской компании, просившей признать незаконными полученные в январе этого года уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики."В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Евгения Ваганова.Как пояснил представитель Роскомнадзора, Генпрокуратура потребовала от ведомства принять меры по прекращению распространения запрещенной информации, в частности, роликов с призывами к участию в массовых несогласованных акциях. Выполняя предписание, Роскомнадзор направил уведомления компании Google, однако она никаких действий по блокировке так и не совершила, часть роликов была удалена пользователями, отметил юрист ведомства.По его словам, сам Роскомнадзор никаких действий по блокировке не совершал. "Мы не можем заблокировать YouTube, потому что это несоразмерно тем действиям, которые были совершены", - сказал ответчик.Представитель Google заявил, что в требовании прокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, говорится о ролике, размещенном в Tik-tok, вывод о том, что информация в спорных видео на YouTube аналогична содержанию ролика в Tik-tok, сделали сами сотрудники Роскомнадзора, проверить это невозможно, так как часть роликов удалена. По словам заявителя, полномочиями удалять запрещенный контент наделана только прокуратура, она не может делегировать эти права другому ведомству.Представитель Google также заявил, что действия ответчика нарушают конституционные права граждан на получение и распространение информации.В ответ на это представитель ведомства заявил, что закон разрешает запрет противоправной информации. "Это информация не о том, как растить растения в горшках, это информация опасная для общества", - сказал юрист. Он отметил, что несовершеннолетние из-за этих роликов пошли на несанкционированные акции и некоторые из них там пострадали.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля.
https://ria.ru/20210729/google-1743409463.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/navalnyy-1742953930.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube
13:45 04.08.2021 (обновлено: 14:26 04.08.2021)
 
Суд утвердил блокировку 12 видео на YouTube по требованию Роскомнадзора

Роскомнадзор выиграл у Google суд по блокировке роликов на YouTube с призывами на митинги

© AFP 2021 / Josh EdelsonШтаб-квартира компании YouTube в Сан-Бруно, США
Штаб-квартира компании YouTube в Сан-Бруно, США - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AFP 2021 / Josh Edelson
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами к гражданам, в том числе несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд первой инстанции в среду отклонил заявление американской компании, просившей признать незаконными полученные в январе этого года уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики.
"В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Евгения Ваганова.
Как пояснил представитель Роскомнадзора, Генпрокуратура потребовала от ведомства принять меры по прекращению распространения запрещенной информации, в частности, роликов с призывами к участию в массовых несогласованных акциях. Выполняя предписание, Роскомнадзор направил уведомления компании Google, однако она никаких действий по блокировке так и не совершила, часть роликов была удалена пользователями, отметил юрист ведомства.
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По его словам, сам Роскомнадзор никаких действий по блокировке не совершал. "Мы не можем заблокировать YouTube, потому что это несоразмерно тем действиям, которые были совершены", - сказал ответчик.
Представитель Google заявил, что в требовании прокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, говорится о ролике, размещенном в Tik-tok, вывод о том, что информация в спорных видео на YouTube аналогична содержанию ролика в Tik-tok, сделали сами сотрудники Роскомнадзора, проверить это невозможно, так как часть роликов удалена. По словам заявителя, полномочиями удалять запрещенный контент наделана только прокуратура, она не может делегировать эти права другому ведомству.
Представитель Google также заявил, что действия ответчика нарушают конституционные права граждан на получение и распространение информации.
В ответ на это представитель ведомства заявил, что закон разрешает запрет противоправной информации. "Это информация не о том, как растить растения в горшках, это информация опасная для общества", - сказал юрист. Он отметил, что несовершеннолетние из-за этих роликов пошли на несанкционированные акции и некоторые из них там пострадали.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleYouTube
 
 
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