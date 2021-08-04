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Ульяновская область
https://ria.ru/20210804/blagoustroystvo-1744366910.html
Более 50 млн рублей выделит Ульяновская область на благоустройство сел
Более 50 млн рублей выделит Ульяновская область на благоустройство сел - РИА Новости, 04.08.2021
Более 50 млн рублей выделит Ульяновская область на благоустройство сел
Правительство Ульяновской области в рамках госпрограммы направит на благоустройство сельских территорий более 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:38
2021-08-04T16:38
ульяновская область
инзенский район
ульяновская область
михаил мишустин
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УЛЬЯНОВСК, 4 авг – РИА Новости. Правительство Ульяновской области в рамках госпрограммы направит на благоустройство сельских территорий более 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Всего на реализацию 62 проектов благоустройства в муниципалитетах в этом году будет направлено 50,5 миллиона рублей: из них 29 миллионов – из федерального бюджета, 6,4 – из областного, 0,8 – из местного, 14,3 миллиона – из внебюджетных источников.В ведомственном проекте "Благоустройство сельских территорий" принимают участие восемь районов: Базарносызганский, Барышский, Карсунский, Мелекесский, Новомалыклинский, Новоспасский, Радищевский и Старокулаткинский. От муниципальных образований поступили заявки на организацию наружного освещения, обустройство площадок ТКО (твердых коммунальных отходов), установку и реконструкцию памятников, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, капитальный ремонт общественных колодцев и водоразборных колонок, установку детских и спортивных площадок, благоустройство родников.Кроме того, по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Ульяновской области, наряду с еще несколькими субъектами страны, выделена помощь на развитие сельских территорий – 170 миллионов рублей."Средства будут направлены на комплексное развитие Кузоватовского и Инзенского районов. В Глотовке реконструируем водовод, построим канализационные сети, насосные станции микрорайона Лесхоз и водопровод по улице Борьбы в Инзе. В селе Баевка Кузоватовского района водопровод реконструируют, в селах Стоговка, Спешневка и поселке Первомайском построят внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления", - пояснил и.о. министра АПК и развития сельских территорий области Михаил Семенкин.
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инзенский район, ульяновская область, михаил мишустин
16:38 04.08.2021
 

Более 50 млн рублей выделит Ульяновская область на благоустройство сел

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УЛЬЯНОВСК, 4 авг – РИА Новости. Правительство Ульяновской области в рамках госпрограммы направит на благоустройство сельских территорий более 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего на реализацию 62 проектов благоустройства в муниципалитетах в этом году будет направлено 50,5 миллиона рублей: из них 29 миллионов – из федерального бюджета, 6,4 – из областного, 0,8 – из местного, 14,3 миллиона – из внебюджетных источников.
В ведомственном проекте "Благоустройство сельских территорий" принимают участие восемь районов: Базарносызганский, Барышский, Карсунский, Мелекесский, Новомалыклинский, Новоспасский, Радищевский и Старокулаткинский. От муниципальных образований поступили заявки на организацию наружного освещения, обустройство площадок ТКО (твердых коммунальных отходов), установку и реконструкцию памятников, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, капитальный ремонт общественных колодцев и водоразборных колонок, установку детских и спортивных площадок, благоустройство родников.
Кроме того, по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Ульяновской области, наряду с еще несколькими субъектами страны, выделена помощь на развитие сельских территорий – 170 миллионов рублей.
"Средства будут направлены на комплексное развитие Кузоватовского и Инзенского районов. В Глотовке реконструируем водовод, построим канализационные сети, насосные станции микрорайона Лесхоз и водопровод по улице Борьбы в Инзе. В селе Баевка Кузоватовского района водопровод реконструируют, в селах Стоговка, Спешневка и поселке Первомайском построят внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления", - пояснил и.о. министра АПК и развития сельских территорий области Михаил Семенкин.
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Ульяновская областьИнзенский районУльяновская областьМихаил Мишустин
 
 
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