https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html

Минцифры предложило использовать биометрию при проведении экзаменов в вузах

Минцифры предложило использовать биометрию при проведении экзаменов в вузах - РИА Новости, 04.08.2021

Минцифры предложило использовать биометрию при проведении экзаменов в вузах

Минцифры РФ разработало проект постановления правительства об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:58

2021-08-04T19:58

2021-08-04T19:58

общество

ростелеком

центральный банк рф (цб рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

вузы

дмитрий чернышенко

россия

биометрия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования в 2021/2022 учебном году, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Проект данного документа разработан в целях распространения возможности использования дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством Единой биометрической системы (ЕБС), для проведения итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году по образовательным программам высшего образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры", - сообщили в пресс-службе.Минцифры РФ указало, что "использование ЕБС для проведения аттестации предполагает применение сервиса биопрокторинга - цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов". Для прохождения аттестации студенту, как предлагает министерство, необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг". Ему также нужно будет заранее сдать в ЕБС свои биометрические данные - изображение лица и голос.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минцифры и Минобрнауки проведут в семи российских вузах эксперимент по сдаче зачетов и экзаменов в период летней сессии 2021 года с использованием биометрии. По его словам, возможность дистанционно проходить аттестацию в вузах востребована из-за особенностей эпидемиологической обстановки.Единая биометрическая система (ЕБС), разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС.

https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

https://ria.ru/20210609/biometriya-1736232527.html

россия

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общество, ростелеком, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), вузы, дмитрий чернышенко, россия, биометрия