https://ria.ru/20210804/beyrut-1744402745.html

В Бейруте полиция применила водометы для разгона демонстрантов

В Бейруте полиция применила водометы для разгона демонстрантов - РИА Новости, 04.08.2021

В Бейруте полиция применила водометы для разгона демонстрантов

Силы безопасности в Бейруте применили слезоточивый газ и водометы, чтобы вытеснить демонстрантов с улиц, прилегающих к парламенту, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:15

2021-08-04T19:15

2021-08-04T20:23

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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Силы безопасности в Бейруте применили слезоточивый газ и водометы, чтобы вытеснить демонстрантов с улиц, прилегающих к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.Полиция применила спецсредства после того, как демонстранты начали бросать в сторону полицейских камни.На место прибывают кареты скорой помощи.Тысячи участников демонстрации, посвященной первой годовщине взрыва в порту Бейрута, направляются в сторону Площади павших и парламента, скандируя антиправительственные лозунги и призывая к отставке политических лидеров.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия. На сегодняшний день следствию так и не удалось выяснить все обстоятельства трагедии и выявить виновных. При этом до сих пор компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва, а не халатности, как установлено официальной предварительной версией.

https://ria.ru/20210804/beyrut-1744358862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, бейрут