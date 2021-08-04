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В Бейруте полиция применила водометы для разгона демонстрантов
В Бейруте полиция применила водометы для разгона демонстрантов - РИА Новости, 04.08.2021
В Бейруте полиция применила водометы для разгона демонстрантов
Силы безопасности в Бейруте применили слезоточивый газ и водометы, чтобы вытеснить демонстрантов с улиц, прилегающих к парламенту, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:15
2021-08-04T20:23
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Силы безопасности в Бейруте применили слезоточивый газ и водометы, чтобы вытеснить демонстрантов с улиц, прилегающих к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.Полиция применила спецсредства после того, как демонстранты начали бросать в сторону полицейских камни.На место прибывают кареты скорой помощи.Тысячи участников демонстрации, посвященной первой годовщине взрыва в порту Бейрута, направляются в сторону Площади павших и парламента, скандируя антиправительственные лозунги и призывая к отставке политических лидеров.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия. На сегодняшний день следствию так и не удалось выяснить все обстоятельства трагедии и выявить виновных. При этом до сих пор компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва, а не халатности, как установлено официальной предварительной версией.
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в мире, ливан, бейрут
19:15 04.08.2021 (обновлено: 20:23 04.08.2021)
 
В Бейруте полиция применила водометы для разгона демонстрантов

В Бейруте полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов

© Sputnik / Абдул Кадер Албай / Перейти в фотобанкСтолкновения участников акции протеста с полицией в Бейруте
Столкновения участников акции протеста с полицией в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Абдул Кадер Албай
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Силы безопасности в Бейруте применили слезоточивый газ и водометы, чтобы вытеснить демонстрантов с улиц, прилегающих к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция применила спецсредства после того, как демонстранты начали бросать в сторону полицейских камни.
На место прибывают кареты скорой помощи.
Тысячи участников демонстрации, посвященной первой годовщине взрыва в порту Бейрута, направляются в сторону Площади павших и парламента, скандируя антиправительственные лозунги и призывая к отставке политических лидеров.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия. На сегодняшний день следствию так и не удалось выяснить все обстоятельства трагедии и выявить виновных. При этом до сих пор компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва, а не халатности, как установлено официальной предварительной версией.
Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту
Вчера, 15:58
Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в портуРовно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры.
 
В миреЛиванБейрут
 
 
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