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Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту
Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту - РИА Новости, 04.08.2021
Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту
Ровно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры.
2021-08-04T15:58
2021-08-04T15:58
2021-08-04T15:58
видео
взрыв
ливан
бейрут
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Жертвами трагедии стали 190 человек, более 6000 получили ранения. Взрывная волна разрушила строения в радиусе 10 км, оставив без крова более 3000 человек. Жизнь в городе продолжается. Первый день рождения отмечает малыш Джордж, появившийся на свет в разрушенной больнице в день трагедии. Рождение ребенка посреди стекол и обломков здания стало для родителей Джорджа лучом света во тьме.
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РИА Новости
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Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту
Ровно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры. Жертвами трагедии стали 190 человек, более 6000 получили ранения. Взрывная волна разрушила строения в радиусе 10 км, оставив без крова более 3000 человек. Жизнь в городе продолжается. Первый день рождения отмечает малыш Джордж, появившийся на свет в разрушенной больнице в день трагедии. Рождение ребенка посреди стекол и обломков здания стало для родителей Джорджа лучом света во тьме.
2021-08-04T15:58
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РИА Новости
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видео, взрыв, ливан, бейрут, видео
Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту
Ровно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры.
2021-08-04T15:58
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PT1M50S
Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту
Ровно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры.