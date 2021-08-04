https://ria.ru/20210804/beremennost-1744398855.html

"Родившая от десятилетнего" школьница сообщила о новой беременности

"Родившая от десятилетнего" школьница сообщила о новой беременности - РИА Новости, 04.08.2021

"Родившая от десятилетнего" школьница сообщила о новой беременности

Пятнадцатилетняя жительница Красноярского края забеременела во второй раз. Об этом она сообщила в своем инстаграме. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:53

2021-08-04T18:53

2021-08-04T18:53

происшествия

общество

подростки

дети

железногорск

красноярский край

беременность

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Родившая от десятилетнего школьница забеременела во второй раз

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетняя жительница Красноярского края забеременела во второй раз. Об этом она сообщила в своем инстаграме.Девушка уже родила дочку в прошлом году. Тогда школьница утверждала, что отцом был ее десятилетний друг, однако экспертиза показала, что мальчик не имел к ребенку никакого отношения. Позже она заявила об изнасиловании.Сейчас несовершеннолетняя вновь планирует рожать. По ее словам, отцу будущего ребенка 17 лет. Также школьница заявила, что у нее есть деньги на новую квартиру, где она сможет жить с двумя детьми.На сайте регионального СК сегодня появилось сообщение о проведении проверки в связи с поступившим сообщением о постановке на учет по беременности 15-летней жительницы города Железногорска. Следователи устанавливают местонахождение юноши, с которым девушка вступала в интимную связь.

https://ria.ru/20200122/1563755246.html

железногорск

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, подростки, дети, железногорск , красноярский край, беременность