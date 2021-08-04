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"Родившая от десятилетнего" школьница сообщила о новой беременности
"Родившая от десятилетнего" школьница сообщила о новой беременности - РИА Новости, 04.08.2021
"Родившая от десятилетнего" школьница сообщила о новой беременности
Пятнадцатилетняя жительница Красноярского края забеременела во второй раз. Об этом она сообщила в своем инстаграме. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:53
2021-08-04T18:53
происшествия
общество
подростки
дети
железногорск
красноярский край
беременность
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Родившая от десятилетнего школьница забеременела во второй раз
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетняя жительница Красноярского края забеременела во второй раз. Об этом она сообщила в своем инстаграме.Девушка уже родила дочку в прошлом году. Тогда школьница утверждала, что отцом был ее десятилетний друг, однако экспертиза показала, что мальчик не имел к ребенку никакого отношения. Позже она заявила об изнасиловании.Сейчас несовершеннолетняя вновь планирует рожать. По ее словам, отцу будущего ребенка 17 лет. Также школьница заявила, что у нее есть деньги на новую квартиру, где она сможет жить с двумя детьми.На сайте регионального СК сегодня появилось сообщение о проведении проверки в связи с поступившим сообщением о постановке на учет по беременности 15-летней жительницы города Железногорска. Следователи устанавливают местонахождение юноши, с которым девушка вступала в интимную связь.
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железногорск
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происшествия, общество, подростки, дети, железногорск , красноярский край, беременность
18:53 04.08.2021
 
"Родившая от десятилетнего" школьница сообщила о новой беременности

"Родившая от десятилетнего" школьница из Красноярского края забеременела во второй раз

© Fotolia / Max TacticВрач делает узи беременной женщине
Врач делает узи беременной женщине - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Fotolia / Max Tactic
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетняя жительница Красноярского края забеременела во второй раз. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Девушка уже родила дочку в прошлом году. Тогда школьница утверждала, что отцом был ее десятилетний друг, однако экспертиза показала, что мальчик не имел к ребенку никакого отношения. Позже она заявила об изнасиловании.
Сейчас несовершеннолетняя вновь планирует рожать. По ее словам, отцу будущего ребенка 17 лет. Также школьница заявила, что у нее есть деньги на новую квартиру, где она сможет жить с двумя детьми.
На сайте регионального СК сегодня появилось сообщение о проведении проверки в связи с поступившим сообщением о постановке на учет по беременности 15-летней жительницы города Железногорска. Следователи устанавливают местонахождение юноши, с которым девушка вступала в интимную связь.
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ПроисшествияОбществоПодросткиДетиЖелезногорскКрасноярский крайбеременность
 
 
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