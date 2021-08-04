https://ria.ru/20210804/benzin-1744331796.html

В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином

В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином - РИА Новости, 04.08.2021

В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином

Пятилетняя девочка погибла в городе Шахты Ростовской области после того, как ее отец случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином, пытаясь его потушить,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:50

2021-08-04T13:50

2021-08-04T14:01

происшествия

шахты

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла в городе Шахты Ростовской области после того, как ее отец случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином, пытаясь его потушить, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его информации, в июне текущего года в гараже в городе Шахты загорелся отработанный бензин. Отец пятилетней девочки попытался его потушить, и у выхода из гаража столкнулся со своей дочкой."В результате горящий таз с бензином опрокинулся на ребенка. Девочка получила термические ожоги тела и была доставлена в медучреждение… Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась", - сказал представитель ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, допросили родственников погибшей.По словам представителя прокуратуры Ростовской области, ведомство взяло на контроль расследование данного уголовного дела, а также организовало проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".

https://ria.ru/20200712/1574227492.html

шахты

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происшествия, шахты, ростовская область, россия