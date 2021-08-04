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В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином
В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином - РИА Новости, 04.08.2021
В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином
Пятилетняя девочка погибла в городе Шахты Ростовской области после того, как ее отец случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином, пытаясь его потушить,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:50
2021-08-04T13:50
2021-08-04T14:01
происшествия
шахты
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла в городе Шахты Ростовской области после того, как ее отец случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином, пытаясь его потушить, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его информации, в июне текущего года в гараже в городе Шахты загорелся отработанный бензин. Отец пятилетней девочки попытался его потушить, и у выхода из гаража столкнулся со своей дочкой."В результате горящий таз с бензином опрокинулся на ребенка. Девочка получила термические ожоги тела и была доставлена в медучреждение… Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась", - сказал представитель ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, допросили родственников погибшей.По словам представителя прокуратуры Ростовской области, ведомство взяло на контроль расследование данного уголовного дела, а также организовало проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".
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происшествия, шахты, ростовская область, россия
13:50 04.08.2021 (обновлено: 14:01 04.08.2021)
В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином
СК: в Ростовской области горящий таз с бензином опрокинулся на пятилетнюю девочку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости.
Пятилетняя девочка погибла в городе Шахты Ростовской области
после того, как ее отец случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином, пытаясь его потушить, сообщил журналистам представитель СУСК России
по региону.
По его информации, в июне текущего года в гараже в городе Шахты загорелся отработанный бензин. Отец пятилетней девочки попытался его потушить, и у выхода из гаража столкнулся со своей дочкой.
"В результате горящий таз с бензином опрокинулся на ребенка. Девочка получила термические ожоги тела и была доставлена в медучреждение… Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась", - сказал представитель ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, допросили родственников погибшей.
По словам представителя прокуратуры Ростовской области, ведомство взяло на контроль расследование данного уголовного дела, а также организовало проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".