Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/benzin-1744331796.html
В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином
В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином - РИА Новости, 04.08.2021
В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином
Пятилетняя девочка погибла в городе Шахты Ростовской области после того, как ее отец случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином, пытаясь его потушить,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:50
2021-08-04T14:01
происшествия
шахты
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла в городе Шахты Ростовской области после того, как ее отец случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином, пытаясь его потушить, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его информации, в июне текущего года в гараже в городе Шахты загорелся отработанный бензин. Отец пятилетней девочки попытался его потушить, и у выхода из гаража столкнулся со своей дочкой."В результате горящий таз с бензином опрокинулся на ребенка. Девочка получила термические ожоги тела и была доставлена в медучреждение… Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась", - сказал представитель ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, допросили родственников погибшей.По словам представителя прокуратуры Ростовской области, ведомство взяло на контроль расследование данного уголовного дела, а также организовало проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".
https://ria.ru/20200712/1574227492.html
шахты
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, шахты, ростовская область, россия
13:50 04.08.2021 (обновлено: 14:01 04.08.2021)
 
В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином

СК: в Ростовской области горящий таз с бензином опрокинулся на пятилетнюю девочку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла в городе Шахты Ростовской области после того, как ее отец случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином, пытаясь его потушить, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По его информации, в июне текущего года в гараже в городе Шахты загорелся отработанный бензин. Отец пятилетней девочки попытался его потушить, и у выхода из гаража столкнулся со своей дочкой.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2020
12 июля 2020, 07:52
В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
"В результате горящий таз с бензином опрокинулся на ребенка. Девочка получила термические ожоги тела и была доставлена в медучреждение… Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась", - сказал представитель ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, допросили родственников погибшей.
По словам представителя прокуратуры Ростовской области, ведомство взяло на контроль расследование данного уголовного дела, а также организовало проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".
 
ПроисшествияШахтыРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
14:38Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
14:37В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
14:36Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
14:32Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению
Лента новостейМолния