https://ria.ru/20210804/be-200-1744423195.html

Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции

Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции - РИА Новости, 04.08.2021

Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции

Российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика, двигатели... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:45

2021-08-04T22:45

2021-08-04T22:45

происшествия

греция

москва

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бе-200

лесные пожары в греции

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости Российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика, двигатели машины повреждены не были, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Ростеха.Таким образом в госкорпорации прокомментировали информацию некоторых греческих СМИ, написавших, что один из двигателей самолета Бе-200, который Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя ."В ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя. Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений", - сообщили в Ростехе.По словам представителя госкорпорации, короткий анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя, после чего Бе-200 продолжил тушить пожары. В ближайшие дни самолет пройдет плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению.

https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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