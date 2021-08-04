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Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции
Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции - РИА Новости, 04.08.2021
Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции
Российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика, двигатели... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:45
2021-08-04T22:45
происшествия
греция
москва
ростех
космос - риа наука
бе-200
лесные пожары в греции
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости Российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика, двигатели машины повреждены не были, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Ростеха.Таким образом в госкорпорации прокомментировали информацию некоторых греческих СМИ, написавших, что один из двигателей самолета Бе-200, который Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя ."В ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя. Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений", - сообщили в Ростехе.По словам представителя госкорпорации, короткий анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя, после чего Бе-200 продолжил тушить пожары. В ближайшие дни самолет пройдет плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению.
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происшествия, греция, москва, ростех, космос - риа наука, бе-200, лесные пожары в греции, россия
22:45 04.08.2021
 
Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции

Ростех опроверг сообщения о повреждении двигателя Бе-200 при тушении пожаров в Греции

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости Российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика, двигатели машины повреждены не были, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Ростеха.
Таким образом в госкорпорации прокомментировали информацию некоторых греческих СМИ, написавших, что один из двигателей самолета Бе-200, который Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя .
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 19:24
СМИ рассказали, как российский Бе-200 спас Афины и "покорил сердца" греков
"В ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя. Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений", - сообщили в Ростехе.
По словам представителя госкорпорации, короткий анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя, после чего Бе-200 продолжил тушить пожары. В ближайшие дни самолет пройдет плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению.
 
ПроисшествияГрецияМоскваРостехКосмос - РИА НаукаБе-200Лесные пожары в ГрецииРоссия
 
 
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