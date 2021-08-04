https://ria.ru/20210804/be-200-1744423195.html
Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции
Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции - РИА Новости, 04.08.2021
Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции
Российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика, двигатели... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:45
2021-08-04T22:45
2021-08-04T22:45
происшествия
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ростех
космос - риа наука
бе-200
лесные пожары в греции
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости Российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика, двигатели машины повреждены не были, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Ростеха.Таким образом в госкорпорации прокомментировали информацию некоторых греческих СМИ, написавших, что один из двигателей самолета Бе-200, который Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя ."В ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя. Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений", - сообщили в Ростехе.По словам представителя госкорпорации, короткий анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя, после чего Бе-200 продолжил тушить пожары. В ближайшие дни самолет пройдет плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению.
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происшествия, греция, москва, ростех, космос - риа наука, бе-200, лесные пожары в греции, россия
Ростех опроверг сообщения о повреждении Бе-200 на пожарах в Греции
Ростех опроверг сообщения о повреждении двигателя Бе-200 при тушении пожаров в Греции