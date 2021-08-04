04:42 04.08.2021 (обновлено: 06:35 04.08.2021)
"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал президента Зеленского "ошибкой"
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne выступил с резкой критикой президента Владимира Зеленского.
В частности, политик усомнился в интеллектуальных способностях украинского лидера и его команды.
"Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины", — считает Азаров.
Также экс-премьер заявил об отсутствии политической элиты в стране. В качестве примера он привел судей и прокуроров, которые, по его мнению, незаконно преследуют лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
"Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия", — отметил он.
С середины мая Медведчук находится под домашним арестом. Его и еще одного члена ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук отвергает все обвинения и связывает их с политическим преследованием.
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