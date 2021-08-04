https://ria.ru/20210804/azarov-1744263500.html

"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины

"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины - РИА Новости, 04.08.2021

"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne выступил с резкой критикой президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T04:42

2021-08-04T04:42

2021-08-04T06:35

в мире

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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"Посмотрите на это лицо!" Азаров назвал страшную ошибку Украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne выступил с резкой критикой президента Владимира Зеленского.В частности, политик усомнился в интеллектуальных способностях украинского лидера и его команды.Также экс-премьер заявил об отсутствии политической элиты в стране. В качестве примера он привел судей и прокуроров, которые, по его мнению, незаконно преследуют лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.С середины мая Медведчук находится под домашним арестом. Его и еще одного члена ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук отвергает все обвинения и связывает их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210801/lovushka-1743824185.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь