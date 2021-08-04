14:21 04.08.2021 (обновлено: 14:25 04.08.2021)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 11
Экстренные службы: в ДТП на Боровском шоссе в Москве пострадали 11 человек
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом на Боровском шоссе в Москве, сообщили в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось, что около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома №1к1 произошло ДТП с грузовым автомобилем и автобусом, двигавшимся по 750 маршруту. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина. Дептранс сообщал, что одной из причин ДТП на Боровском шоссе стало необеспечение безопасности при дорожных работах. По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП, по предварительным данным, пострадали 10 человек.
"По уточненным данным, в ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 20 человек, предварительно пострадали 11 человек. Все пострадавшие доставляются для осмотра в лечебные учреждения, в том числе задействован вертолет МАЦ Бк-117", - говорится в сообщении.
При столкновении автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве не пострадали дети до 16 лет, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На момент аварии в рейсовом автобусе находилось более 30 человек. Мужчину, находящегося в тяжелом состоянии, забрал вертолет МАЦ. По предварительной информации, пострадавших в аварии детей до 16 лет нет. Также среди пострадавших есть беременная женщина, у которой предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. Количество пострадавших может увеличиться", - говорится в сообщении
Прокуратура Москвы заявила, что взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП, которую проводит столичная полиция.