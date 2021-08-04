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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 11
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 11 - РИА Новости, 04.08.2021
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 11
Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом на Боровском шоссе в Москве, сообщили в экстренных службах столицы. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:21
2021-08-04T14:25
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом на Боровском шоссе в Москве, сообщили в экстренных службах столицы.Ранее сообщалось, что около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома №1к1 произошло ДТП с грузовым автомобилем и автобусом, двигавшимся по 750 маршруту. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина. Дептранс сообщал, что одной из причин ДТП на Боровском шоссе стало необеспечение безопасности при дорожных работах. По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП, по предварительным данным, пострадали 10 человек."По уточненным данным, в ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 20 человек, предварительно пострадали 11 человек. Все пострадавшие доставляются для осмотра в лечебные учреждения, в том числе задействован вертолет МАЦ Бк-117", - говорится в сообщении.При столкновении автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве не пострадали дети до 16 лет, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На момент аварии в рейсовом автобусе находилось более 30 человек. Мужчину, находящегося в тяжелом состоянии, забрал вертолет МАЦ. По предварительной информации, пострадавших в аварии детей до 16 лет нет. Также среди пострадавших есть беременная женщина, у которой предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. Количество пострадавших может увеличиться", - говорится в сообщенииПрокуратура Москвы заявила, что взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП, которую проводит столичная полиция.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ДТП на Боровском шоссе
Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
14:21 04.08.2021 (обновлено: 14:25 04.08.2021)
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 11

Экстренные службы: в ДТП на Боровском шоссе в Москве пострадали 11 человек

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве
Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом на Боровском шоссе в Москве, сообщили в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось, что около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома №1к1 произошло ДТП с грузовым автомобилем и автобусом, двигавшимся по 750 маршруту. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина. Дептранс сообщал, что одной из причин ДТП на Боровском шоссе стало необеспечение безопасности при дорожных работах. По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП, по предварительным данным, пострадали 10 человек.
"По уточненным данным, в ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 20 человек, предварительно пострадали 11 человек. Все пострадавшие доставляются для осмотра в лечебные учреждения, в том числе задействован вертолет МАЦ Бк-117", - говорится в сообщении.
При столкновении автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве не пострадали дети до 16 лет, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
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"На момент аварии в рейсовом автобусе находилось более 30 человек. Мужчину, находящегося в тяжелом состоянии, забрал вертолет МАЦ. По предварительной информации, пострадавших в аварии детей до 16 лет нет. Также среди пострадавших есть беременная женщина, у которой предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. Количество пострадавших может увеличиться", - говорится в сообщении
Прокуратура Москвы заявила, что взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП, которую проводит столичная полиция.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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