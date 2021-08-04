https://ria.ru/20210804/avtobus-1744339331.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 11

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 11 - РИА Новости, 04.08.2021

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 11

Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом на Боровском шоссе в Москве, сообщили в экстренных службах столицы. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:21

2021-08-04T14:21

2021-08-04T14:25

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом на Боровском шоссе в Москве, сообщили в экстренных службах столицы.Ранее сообщалось, что около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома №1к1 произошло ДТП с грузовым автомобилем и автобусом, двигавшимся по 750 маршруту. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина. Дептранс сообщал, что одной из причин ДТП на Боровском шоссе стало необеспечение безопасности при дорожных работах. По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП, по предварительным данным, пострадали 10 человек."По уточненным данным, в ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 20 человек, предварительно пострадали 11 человек. Все пострадавшие доставляются для осмотра в лечебные учреждения, в том числе задействован вертолет МАЦ Бк-117", - говорится в сообщении.При столкновении автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве не пострадали дети до 16 лет, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На момент аварии в рейсовом автобусе находилось более 30 человек. Мужчину, находящегося в тяжелом состоянии, забрал вертолет МАЦ. По предварительной информации, пострадавших в аварии детей до 16 лет нет. Также среди пострадавших есть беременная женщина, у которой предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. Количество пострадавших может увеличиться", - говорится в сообщенииПрокуратура Москвы заявила, что взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП, которую проводит столичная полиция.

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москва

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Кадры с места ДТП на Боровском шоссе Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом. 2021-08-04T14:21 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы