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В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
ДТП грузового автомобиля и автобуса произошло в Москве, по предварительной информации, в автобусе пострадали восемь человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:57
2021-08-04T12:57
2021-08-04T14:47
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ДТП грузового автомобиля и автобуса произошло в Москве, по предварительной информации, в автобусе пострадали восемь человек, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750-му маршруту. По предварительной информации, в автобусе пострадали восемь человек, им оказывается медицинская помощь. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", — говорится в сообщении.Как сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, грузовик принадлежит коммунальным службам. Там же уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Среди восьми пострадавших в ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Москве беременная женщина, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Одной из причин ДТП на Боровском шоссе в Москве могло стать необеспечение безопасности при дорожных работах, сообщает дептранс."Предварительно: одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину установит полиция", — сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".
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Кадры с места ДТП на Боровском шоссе
Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом.
2021-08-04T12:57
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РИА Новости
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происшествия, москва
12:57 04.08.2021 (обновлено: 14:47 04.08.2021)
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Дептранс: в Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовым автомобилем
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
ДТП грузового автомобиля и автобуса произошло в Москве
, по предварительной информации, в автобусе пострадали восемь человек, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Сегодня около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750-му маршруту. По предварительной информации, в автобусе пострадали восемь человек, им оказывается медицинская помощь. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", — говорится в сообщении.
Как сообщается в официальном Telegram-канале
столичной Госавтоинспекции, грузовик принадлежит коммунальным службам. Там же уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Среди восьми пострадавших в ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Москве беременная женщина, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По уточненной информации, в ДТП на Боровском шоссе пострадали восемь человек, среди них есть беременная женщина. Детали уточняем", — говорится в сообщении.
Одной из причин ДТП на Боровском шоссе в Москве могло стать необеспечение безопасности при дорожных работах, сообщает дептранс.
"Предварительно: одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину установит полиция", — сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".