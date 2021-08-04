https://ria.ru/20210804/avtobus-1744320953.html

В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

ДТП грузового автомобиля и автобуса произошло в Москве, по предварительной информации, в автобусе пострадали восемь человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:57

2021-08-04T12:57

2021-08-04T14:47

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744326719_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c06aad9fb6768643a0b7915871ea1d4d.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ДТП грузового автомобиля и автобуса произошло в Москве, по предварительной информации, в автобусе пострадали восемь человек, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750-му маршруту. По предварительной информации, в автобусе пострадали восемь человек, им оказывается медицинская помощь. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", — говорится в сообщении.Как сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, грузовик принадлежит коммунальным службам. Там же уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Среди восьми пострадавших в ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Москве беременная женщина, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Одной из причин ДТП на Боровском шоссе в Москве могло стать необеспечение безопасности при дорожных работах, сообщает дептранс."Предварительно: одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину установит полиция", — сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".

https://ria.ru/20210803/avtobus-1744109191.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ДТП на Боровском шоссе Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом. 2021-08-04T12:57 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва