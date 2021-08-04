https://ria.ru/20210804/aravin-1744416587.html

Умер режиссер Александр Аравин

Умер режиссер Александр Аравин - РИА Новости, 04.08.2021

Умер режиссер Александр Аравин

Режиссер и член Союза кинематографистов России Александр Аравин умер на 64-м году жизни. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:05

2021-08-04T21:05

2021-08-04T21:41

культура

союз кинематографистов рф

кино и сериалы

россия

александр аравин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744411671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18569634768dabec49a3e0989ba431f4.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Режиссер и член Союза кинематографистов России Александр Аравин умер на 64-м году жизни."Не стало нашего друга и коллеги", — говорится в сообщении на сайте союза.Коллеги по цеху принесли соболезнования его семье.На счету Аравина около 30 работ. Он также прославился благодаря телевизионным сериалам. Режиссер работал над такими картинами, как "Московские окна", "Каменская 4", "Каменное сердце", "Тайга. Курс выживания", "Лучший город земли", "Красная капелла", "Завтрашние заботы", "Завещание ночи", "Есть ли нам судьба…", "Последняя встреча", "Пираньи", "Команда восемь", "Лекарство против страха", "Доброе имя", "Розыгрыш", "Мачеха", "Каменное сердце", "Крылья", "Решение о ликвидации".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз кинематографистов рф, кино и сериалы, россия, александр аравин