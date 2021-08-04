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Умер режиссер Александр Аравин
Умер режиссер Александр Аравин - РИА Новости, 04.08.2021
Умер режиссер Александр Аравин
Режиссер и член Союза кинематографистов России Александр Аравин умер на 64-м году жизни. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:05
2021-08-04T21:05
2021-08-04T21:41
культура
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кино и сериалы
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Режиссер и член Союза кинематографистов России Александр Аравин умер на 64-м году жизни."Не стало нашего друга и коллеги", — говорится в сообщении на сайте союза.Коллеги по цеху принесли соболезнования его семье.На счету Аравина около 30 работ. Он также прославился благодаря телевизионным сериалам. Режиссер работал над такими картинами, как "Московские окна", "Каменская 4", "Каменное сердце", "Тайга. Курс выживания", "Лучший город земли", "Красная капелла", "Завтрашние заботы", "Завещание ночи", "Есть ли нам судьба…", "Последняя встреча", "Пираньи", "Команда восемь", "Лекарство против страха", "Доброе имя", "Розыгрыш", "Мачеха", "Каменное сердце", "Крылья", "Решение о ликвидации".
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РИА Новости
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РИА Новости
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союз кинематографистов рф, кино и сериалы, россия, александр аравин
21:05 04.08.2021 (обновлено: 21:41 04.08.2021)
Умер режиссер Александр Аравин
Режиссер Александр Аравин умер на 64-м году жизни
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Режиссер и член Союза кинематографистов России Александр Аравин умер на 64-м году жизни.
"Не стало нашего друга и коллеги", — говорится в сообщении
на сайте союза.
Коллеги по цеху принесли соболезнования его семье.
На счету Аравина около 30 работ. Он также прославился благодаря телевизионным сериалам. Режиссер работал над такими картинами, как "Московские окна", "Каменская 4", "Каменное сердце", "Тайга. Курс выживания", "Лучший город земли", "Красная капелла", "Завтрашние заботы", "Завещание ночи", "Есть ли нам судьба…", "Последняя встреча", "Пираньи", "Команда восемь", "Лекарство против страха", "Доброе имя", "Розыгрыш", "Мачеха", "Каменное сердце", "Крылья", "Решение о ликвидации".