https://ria.ru/20210804/akvapark-1744366002.html

СК начал проверку после отказа пустить ребенка-аутиста в аквапарк

СК начал проверку после отказа пустить ребенка-аутиста в аквапарк - РИА Новости, 04.08.2021

СК начал проверку после отказа пустить ребенка-аутиста в аквапарк

СК Волгоградской области начал проверку информации о том, что ребенка-аутиста с семьей не пустили в аквапарк в городе Волжском, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:31

2021-08-04T16:31

2021-08-04T16:41

происшествия

волжский

волгоградская область

аквапарк

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. СК Волгоградской области начал проверку информации о том, что ребенка-аутиста с семьей не пустили в аквапарк в городе Волжском, сообщает СУСК России по региону.Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, в понедельник ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями."С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав подростка по данному факту следственным управлением СК России по Волгоградской области организована доследственная проверка. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий, о которых рассказали СМИ и пользователи в соцсетях", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее региональная прокуратура также начала проверку по данному факту. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева сообщала РИА Новости, что, по ее мнению, оснований отказать в посещении аквапарка семье с ребенком-аутистом не было. При этом директор аквапарка Григорий Газарян пояснил агентству, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих.

https://ria.ru/20210803/akvapark-1744197720.html

волжский

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волжский, волгоградская область, аквапарк, россия