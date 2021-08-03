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Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары - РИА Новости, 03.08.2021
Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
Жительница приморского Артёма скончалась, получив тепловой удар на даче из-за аномально жаркой погоды, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T07:19
2021-08-03T07:19
2021-08-03T07:19
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Жительница приморского Артёма скончалась, получив тепловой удар на даче из-за аномально жаркой погоды, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.Ранее в соцсетях региона появилась информация о том, что жительница Артёма потеряла сознание на дачном участке, получив тепловой удар. Когда пострадавшая пришла в себя, родственники отвезли ее в травмпункт, где женщина, вновь потеряв сознание, умерла."Пожилым людям необходимо избегать нахождения на солнце в дневные часы", - уточнил он.Последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур воздуха в крае. В июле во Владивостоке побит температурный рекорд почти полувековой давности, когда воздух в городе прогрелся до 33,1 градуса. Также впервые за всю историю наблюдений вода в Амурском заливе и заливе Посьета прогрелась до плюс 28 градусов. Температура воздуха в Артёме превышала плюс 30 градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в приморских районах Дальнего Востока "обычно температуры выше 20-21 градуса не понимаются", а в конце июля несколько дней подряд фиксировалась рекордная жара.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/udar-1743138536.html
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происшествия, приморский край, артем
Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
Жительница Приморья умерла на даче от теплового удара из-за аномальной жары
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости.
Жительница приморского Артёма
скончалась, получив тепловой удар на даче из-за аномально жаркой погоды, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Ранее в соцсетях региона появилась информация о том, что жительница Артёма потеряла сознание на дачном участке, получив тепловой удар. Когда пострадавшая пришла в себя, родственники отвезли ее в травмпункт, где женщина, вновь потеряв сознание, умерла.
"Потерявшую сознание на даче жительницу Артёма родственники решили самостоятельно отвезти в травмпункт при отсутствии каких-либо травм. Сотрудники травмпункта, а после и врачи скорой помощи, начали проводить реанимационные действия: пострадавшую пытались спасти в течение получаса, но она скончалась", - сообщил собеседник агентства, добавив, что медики просят в подобных ситуациях незамедлительно вызывать скорую помощь.
"Пожилым людям необходимо избегать нахождения на солнце в дневные часы", - уточнил он.
Последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур воздуха в крае. В июле во Владивостоке побит температурный рекорд почти полувековой давности, когда воздух в городе прогрелся до 33,1 градуса. Также впервые за всю историю наблюдений вода в Амурском заливе и заливе Посьета прогрелась до плюс 28 градусов. Температура воздуха в Артёме превышала плюс 30 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в приморских районах Дальнего Востока "обычно температуры выше 20-21 градуса не понимаются", а в конце июля несколько дней подряд фиксировалась рекордная жара.