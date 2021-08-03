https://ria.ru/20210803/zhara-1744098806.html

Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары

Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары - РИА Новости, 03.08.2021

Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары

Жительница приморского Артёма скончалась, получив тепловой удар на даче из-за аномально жаркой погоды, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T07:19

2021-08-03T07:19

2021-08-03T07:19

происшествия

приморский край

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Жительница приморского Артёма скончалась, получив тепловой удар на даче из-за аномально жаркой погоды, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.Ранее в соцсетях региона появилась информация о том, что жительница Артёма потеряла сознание на дачном участке, получив тепловой удар. Когда пострадавшая пришла в себя, родственники отвезли ее в травмпункт, где женщина, вновь потеряв сознание, умерла."Пожилым людям необходимо избегать нахождения на солнце в дневные часы", - уточнил он.Последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур воздуха в крае. В июле во Владивостоке побит температурный рекорд почти полувековой давности, когда воздух в городе прогрелся до 33,1 градуса. Также впервые за всю историю наблюдений вода в Амурском заливе и заливе Посьета прогрелась до плюс 28 градусов. Температура воздуха в Артёме превышала плюс 30 градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в приморских районах Дальнего Востока "обычно температуры выше 20-21 градуса не понимаются", а в конце июля несколько дней подряд фиксировалась рекордная жара.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/udar-1743138536.html

https://ria.ru/20210727/kotiki-1742329905.html

приморский край

артем

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, артем