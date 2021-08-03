https://ria.ru/20210803/zelenskiy-1744202585.html

Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома"

Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома" - РИА Новости, 03.08.2021

Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома"

Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле расследование смерти руководителя сообщества "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, заявил... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:12

2021-08-03T17:12

2021-08-03T17:12

в мире

происшествия

украина

киев

владимир зеленский

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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле расследование смерти руководителя сообщества "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, заявил во вторник пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" заявило о пропаже в Киеве своего руководителя Шишова. Во вторник утром киевская полиция сообщила, что Шишов найден повешенным в одном из парков в Киеве. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина сделает все возможное для расследования."Мы (офис президента – ред.) внимательно следим за выводами полиции. Президент, конечно же, держит это дело на контроле", - сказал Никифоров. Трансляция велась на странице офиса президента Украины в Facebook.По его словам, Киеву важно показать, что Украина поддерживает народ Белоруссии и что те белорусы, которые приехали на Украину, чувствовали себя в безопасности. "Мы над этим также работаем", - заверил пресс-секретарь Зеленского.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210803/park-1744103145.html

https://ria.ru/20210803/slezhka-1744111690.html

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в мире, происшествия, украина, киев, владимир зеленский