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Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома"
Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома" - РИА Новости, 03.08.2021
Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома"
Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле расследование смерти руководителя сообщества "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, заявил... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:12
2021-08-03T17:12
в мире
происшествия
украина
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле расследование смерти руководителя сообщества "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, заявил во вторник пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" заявило о пропаже в Киеве своего руководителя Шишова. Во вторник утром киевская полиция сообщила, что Шишов найден повешенным в одном из парков в Киеве. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина сделает все возможное для расследования."Мы (офис президента – ред.) внимательно следим за выводами полиции. Президент, конечно же, держит это дело на контроле", - сказал Никифоров. Трансляция велась на странице офиса президента Украины в Facebook.По его словам, Киеву важно показать, что Украина поддерживает народ Белоруссии и что те белорусы, которые приехали на Украину, чувствовали себя в безопасности. "Мы над этим также работаем", - заверил пресс-секретарь Зеленского.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, происшествия, украина, киев, владимир зеленский
17:12 03.08.2021
 
Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома"

Президент Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома" Виталия Шишова

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле расследование смерти руководителя сообщества "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, заявил во вторник пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" заявило о пропаже в Киеве своего руководителя Шишова. Во вторник утром киевская полиция сообщила, что Шишов найден повешенным в одном из парков в Киеве. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина сделает все возможное для расследования.
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"Мы (офис президента – ред.) внимательно следим за выводами полиции. Президент, конечно же, держит это дело на контроле", - сказал Никифоров. Трансляция велась на странице офиса президента Украины в Facebook.
По его словам, Киеву важно показать, что Украина поддерживает народ Белоруссии и что те белорусы, которые приехали на Украину, чувствовали себя в безопасности. "Мы над этим также работаем", - заверил пресс-секретарь Зеленского.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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