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Крымские татары указали на ошибку в словах Зеленского о полуострове
Крымские татары указали на ошибку в словах Зеленского о полуострове - РИА Новости, 03.08.2021
Крымские татары указали на ошибку в словах Зеленского о полуострове
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сказал, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся в своих суждениях насчет РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:32
2021-08-03T14:32
2021-08-03T14:32
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севастополь
владимир путин
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эйваз умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сказал, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся в своих суждениях насчет Крыма, поскольку полуостров исконно не был и никогда не будет украинской территорией.Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим."Крым – был, есть и будет территорией России, и чтобы ни рассказывал Зеленский, полуостров никогда не станет украинской территорией. Поэтому призываем президента Украины не плодить исторические и политические ошибки", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, Крым богат своей историей, в которой свой след оставили готы, сарматы, скифы, генуэзцы, греки, турки, крымские татары, русские, но не украинцы."Украина не смогла сродниться с крымчанами в целом и с крымскими татарами в отдельности. За время ошибочного нахождения полуострова в ее составе здесь не было построено никаких значимых архитектурных и инфраструктурных проектов", - сказал Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210803/krym-1744154570.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/blokady-1744107592.html
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украина, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, эйваз умеров, россия
Крымские татары указали на ошибку в словах Зеленского о полуострове
Глава региональной автономии крымских татар Умеров: Зеленский ошибся в своих суждениях насчет Крыма