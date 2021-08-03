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Защита доцента МАИ обжаловала приговор по делу о госизмене
Защита доцента МАИ обжаловала приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 03.08.2021
Защита доцента МАИ обжаловала приговор по делу о госизмене
Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на 20-летний приговор доценту кафедры Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:23
2021-08-03T17:23
2021-08-03T17:29
происшествия
московский авиационный институт
алексей воробьев
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на 20-летний приговор доценту кафедры Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву, осужденному за государственную измену, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Любовь Буданова."Судебное заседание назначено на 19 августа, на 10.00", - рассказала собеседница агентства.Мосгорсуд в апреле этого года назначил Воробьеву 20 лет колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей и ограничением свободы на полтора года после освобождения. Слушания дела проходили в закрытом режиме из-за секретности.Мужчину обвиняли не только в госизмене, но и в покушении на экспорт из РФ сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также в покушении на контрабанду таких веществ, ядерных материалов или оружия.Что именно пытался переправить за границу доцент, не раскрывается.Алексей Воробьев являлся или является доцентом кафедры МАИ. На сайте института указано, что Воробьев начал работать в учреждении в 2008 году, является кандидатом технических наук, инженером по специальности "ракетные двигатели". Преподавал такие предметы, как "Расчет и проектирование ЖРД" (ЖРД - жидкостный ракетный двигатель), "Общая теория авиационных и ракетных двигателей".
https://ria.ru/20210609/golubkin-1736286988.html
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происшествия, московский авиационный институт, алексей воробьев, россия
17:23 03.08.2021 (обновлено: 17:29 03.08.2021)
Защита доцента МАИ обжаловала приговор по делу о госизмене
Суд расмотрит жалобу на 20-летний приговор доценту кафедры МАИ Воробьеву, осужденному за госизмену