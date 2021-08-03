12:00 03.08.2021 (обновлено: 12:53 03.08.2021)
Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан на учения "Запад-2021"
Министр обороны Белоруссии Хренин: приглашаем Казахстан для участия в учениях "Запад-2021"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин пригласил казахстанский контингент к участию в белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
По ее данным, в Минске состоялись официальные переговоры Хренина с первым замминистра обороны - начальником Генштаба вооруженных сил Казахстана Муратом Бектановым.
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"В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минобороны.
Также в рамках визита в Белоруссию Бектанов встретился с начальником Генштаба – первым замминистра обороны республики Виктором Гулевичем, стороны обсудили состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.
"Особое внимание было уделено вопросам увеличения количества и качества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в военных учебных заведениях Республики Беларусь, необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи", - добавили в пресс-службе.
Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.