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Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан на учения "Запад-2021"
Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан на учения "Запад-2021" - РИА Новости, 03.08.2021
Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан на учения "Запад-2021"
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин пригласил казахстанский контингент к участию в белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021", сообщила во... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:00
2021-08-03T12:53
казахстан
белоруссия
министерство обороны белоруссии
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин пригласил казахстанский контингент к участию в белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.По ее данным, в Минске состоялись официальные переговоры Хренина с первым замминистра обороны - начальником Генштаба вооруженных сил Казахстана Муратом Бектановым."В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минобороны.Также в рамках визита в Белоруссию Бектанов встретился с начальником Генштаба – первым замминистра обороны республики Виктором Гулевичем, стороны обсудили состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес."Особое внимание было уделено вопросам увеличения количества и качества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в военных учебных заведениях Республики Беларусь, необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи", - добавили в пресс-службе.Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
https://ria.ru/20210609/ucheniya-1736352353.html
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казахстан, белоруссия, министерство обороны белоруссии, россия, "запад-2021" (военные учения)
12:00 03.08.2021 (обновлено: 12:53 03.08.2021)
 
Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан на учения "Запад-2021"

Министр обороны Белоруссии Хренин: приглашаем Казахстан для участия в учениях "Запад-2021"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин пригласил казахстанский контингент к участию в белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
По ее данным, в Минске состоялись официальные переговоры Хренина с первым замминистра обороны - начальником Генштаба вооруженных сил Казахстана Муратом Бектановым.
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"В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минобороны.
Также в рамках визита в Белоруссию Бектанов встретился с начальником Генштаба – первым замминистра обороны республики Виктором Гулевичем, стороны обсудили состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.
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"Особое внимание было уделено вопросам увеличения количества и качества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в военных учебных заведениях Республики Беларусь, необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи", - добавили в пресс-службе.
Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
 
КазахстанБелоруссияМинистерство обороны БелоруссииРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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