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Новый российский полимер повысит скорость транспортировки газа
Новый российский полимер повысит скорость транспортировки газа - РИА Новости, 03.08.2021
Новый российский полимер повысит скорость транспортировки газа
Новый противокоррозионный полимерный материал создали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). По словам авторов, разработка... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новый противокоррозионный полимерный материал создали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). По словам авторов, разработка позволит повысить эффективность транспортировки сырья по трубопроводам на большие расстояния. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.При транспортировке газообразных или жидких углеводородов по трубопроводу на большие расстояния тратится много энергии на преодоление сил трения сырья о стенки трубопровода. Снизить трение транспортируемого материала о поверхность позволяют композиционные лакокрасочные составы для покрытия внутренней поверхности труб.По словам исследователей, уменьшение шероховатости внутренней поверхности трубы с 50 до 5 мкм приводит к увеличению максимальной скорости подачи газа почти на 18%, например, с 8,25 млн мз до 9,91 млн мз в день для труб 400-го диаметра. Созданный учеными ЯГТУ противокоррозионный полимерный материал позволяет получать покрытия с существенно низкой шероховатостью: приблизительно 0,18-0,35 мкм.По его словам, для придания покрытиям защитных свойств исследователи проводили диспергирование (прим.ред. — тонкое измельчение твердого тела или жидкости) пигментов и наполнителей в подобранной пленкообразующей системе с дополнительным введением различных функциональных добавок; а для нанесения полученного материала на внутреннюю поверхность труб были использованы такие методы, как пневматическое и безвоздушное распыление и метод аппликатора.Как отметили ученые, новый материал также может быть использован в строительстве для окраски ответственных металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях умеренного климата.Исследование проведено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и АО "Русские краски", и в настоящее время разработанный материал внедряется в производство компании.
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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ярославский государственный технический университет, ярославль
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Новый противокоррозионный полимерный материал создали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ)
. По словам авторов, разработка позволит повысить эффективность транспортировки сырья по трубопроводам на большие расстояния. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
При транспортировке газообразных или жидких углеводородов по трубопроводу на большие расстояния тратится много энергии на преодоление сил трения сырья о стенки трубопровода. Снизить трение транспортируемого материала о поверхность позволяют композиционные лакокрасочные составы для покрытия внутренней поверхности труб.
По словам исследователей, уменьшение шероховатости внутренней поверхности трубы с 50 до 5 мкм приводит к увеличению максимальной скорости подачи газа почти на 18%, например, с 8,25 млн мз до 9,91 млн мз в день для труб 400-го диаметра. Созданный учеными ЯГТУ противокоррозионный полимерный материал позволяет получать покрытия с существенно низкой шероховатостью: приблизительно 0,18-0,35 мкм.
"Для получения полимерного противокоррозионного материала необходим был рациональный подбор компонентов и технологии их переработки в готовый лакокрасочный материал. В качестве связующего компонента мы использовали эпоксидные смолы, которые позволяют добиваться необходимых физико-химических свойств. Для хорошего растекания по окрашиваемой поверхности, снижения содержания органических растворителей и увеличения гладкостности формируемой пленки в состав композиции ввели активный разбавитель", — рассказал заведующий кафедрой химической технологии органических покрытий ЯГТУ Александр Ильин.
По его словам, для придания покрытиям защитных свойств исследователи проводили диспергирование (прим.ред. — тонкое измельчение твердого тела или жидкости) пигментов и наполнителей в подобранной пленкообразующей системе с дополнительным введением различных функциональных добавок; а для нанесения полученного материала на внутреннюю поверхность труб были использованы такие методы, как пневматическое и безвоздушное распыление и метод аппликатора.
Как отметили ученые, новый материал также может быть использован в строительстве для окраски ответственных металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях умеренного климата.
Исследование проведено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и АО "Русские краски", и в настоящее время разработанный материал внедряется в производство компании.