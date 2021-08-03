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Врач рассказала, какие ягоды нельзя есть
Врач рассказала, какие ягоды нельзя есть - РИА Новости, 03.08.2021
Врач рассказала, какие ягоды нельзя есть
В некоторых случаях употребление в пищу обычных съедобных ягод может вызвать инфекционное заболевание или отравление, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T02:10
2021-08-03T02:10
общество
ирина бережная
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В некоторых случаях употребление в пищу обычных съедобных ягод может вызвать инфекционное заболевание или отравление, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.Ягоды в процессе созревании активно вбирают в себя все, что есть в окружающей среде, пояснила она. Поэтому важно есть только то, что было выращено на чистой, без загрязнений почве.Особенно следует быть острожным, покупая ягоды в каком-то случайном месте, продолжила врач.Даже выращенные на вашей собственной даче ягоды иногда могут представлять опасность, предупредила специалист.То же самое относится к овощам, фруктам и ягодам, выращенным в местностях с неблагоприятной экологией. Если рядом с дачей есть загрязняющее воздух производство, то что-то попасть в почву, продолжила врач. Если же никаких подобных загрязнений нет, то можно смело есть, заключила она.
https://rsport.ria.ru/20210721/yagody-1742097838.html
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общество, ирина бережная, россия
02:10 03.08.2021
 
Врач рассказала, какие ягоды нельзя есть

Врач-гастроэнтеролог Бережная рассказала, какие ягоды не стоит есть

© Pixabay / RitaEСмородина и вишня
Смородина и вишня - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Pixabay / RitaE
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В некоторых случаях употребление в пищу обычных съедобных ягод может вызвать инфекционное заболевание или отравление, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
Ягоды в процессе созревании активно вбирают в себя все, что есть в окружающей среде, пояснила она. Поэтому важно есть только то, что было выращено на чистой, без загрязнений почве.
Особенно следует быть острожным, покупая ягоды в каком-то случайном месте, продолжила врач.
"Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, все равно можно получить отравление тяжелыми металлами или нитратами. Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках", – пояснила Ирина Бережная.
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Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
Даже выращенные на вашей собственной даче ягоды иногда могут представлять опасность, предупредила специалист.
"Если кусты с ягодами растут вдоль забора у дороги, где ездит бесконечное количество машин, то лучше их не есть. На них может оседать сверху все что угодно, и земля может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и различными смолами", – отметила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
То же самое относится к овощам, фруктам и ягодам, выращенным в местностях с неблагоприятной экологией. Если рядом с дачей есть загрязняющее воздух производство, то что-то попасть в почву, продолжила врач. Если же никаких подобных загрязнений нет, то можно смело есть, заключила она.
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ОбществоИрина БережнаяРоссия
 
 
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