https://ria.ru/20210803/yagody-1744086553.html

Врач рассказала, какие ягоды нельзя есть

Врач рассказала, какие ягоды нельзя есть - РИА Новости, 03.08.2021

Врач рассказала, какие ягоды нельзя есть

В некоторых случаях употребление в пищу обычных съедобных ягод может вызвать инфекционное заболевание или отравление, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T02:10

2021-08-03T02:10

2021-08-03T02:10

общество

ирина бережная

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В некоторых случаях употребление в пищу обычных съедобных ягод может вызвать инфекционное заболевание или отравление, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.Ягоды в процессе созревании активно вбирают в себя все, что есть в окружающей среде, пояснила она. Поэтому важно есть только то, что было выращено на чистой, без загрязнений почве.Особенно следует быть острожным, покупая ягоды в каком-то случайном месте, продолжила врач.Даже выращенные на вашей собственной даче ягоды иногда могут представлять опасность, предупредила специалист.То же самое относится к овощам, фруктам и ягодам, выращенным в местностях с неблагоприятной экологией. Если рядом с дачей есть загрязняющее воздух производство, то что-то попасть в почву, продолжила врач. Если же никаких подобных загрязнений нет, то можно смело есть, заключила она.

https://rsport.ria.ru/20210721/yagody-1742097838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/yagody-1740578036.html

россия

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2021

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общество, ирина бережная, россия