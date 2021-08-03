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В Кабуле перед иранским посольством произошел взрыв
В Кабуле перед иранским посольством произошел взрыв - РИА Новости, 03.08.2021
В Кабуле перед иранским посольством произошел взрыв
Взрыв прогремел во вторник перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:43
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в мире
кабул (город)
афганистан
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КАБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец.По его словам, взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте перед иранским посольством. Местные СМИ также сообщают о громком взрыве в афганской столице, подробности не приводятся.
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60
Взрыв перед иранским посольством в Кабуле
Взрыв произошел на КПП перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец
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в мире, кабул (город), афганистан
18:43 03.08.2021 (обновлено: 19:22 03.08.2021)
 
В Кабуле перед иранским посольством произошел взрыв

Очевидец: взрыв произошел на КПП перед иранским посольством в Кабуле и больницей

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец.
По его словам, взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте перед иранским посольством. Местные СМИ также сообщают о громком взрыве в афганской столице, подробности не приводятся.
Афганские службы безопасности на месте взрыва в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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В миреКабул (город)Афганистан
 
 
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