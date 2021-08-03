https://ria.ru/20210803/vzryv-1744224959.html

В Кабуле перед иранским посольством произошел взрыв

В Кабуле перед иранским посольством произошел взрыв - РИА Новости, 03.08.2021

В Кабуле перед иранским посольством произошел взрыв

Взрыв прогремел во вторник перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:43

2021-08-03T18:43

2021-08-03T19:22

в мире

кабул (город)

афганистан

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КАБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец.По его словам, взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте перед иранским посольством. Местные СМИ также сообщают о громком взрыве в афганской столице, подробности не приводятся.

https://ria.ru/20210803/ochevidets-1744230696.html

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Взрыв перед иранским посольством в Кабуле Взрыв произошел на КПП перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец 2021-08-03T18:43 true PT0M02S

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в мире, кабул (город), афганистан