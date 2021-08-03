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Сахалинский хлебокомбинат прокомментировал видео со "взорвавшимся" батоном
Сахалинский хлебокомбинат прокомментировал видео со "взорвавшимся" батоном - РИА Новости, 03.08.2021
Сахалинский хлебокомбинат прокомментировал видео со "взорвавшимся" батоном
Взрывчатое вещество не могло попасть в хлеб ни во время его производства, ни при транспортировке, заявил РИА Новости директор Долинского хлебокомбината Сергей... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:24
2021-08-03T12:07
происшествия
сахалин
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг — РИА Новости. Взрывчатое вещество не могло попасть в хлеб ни во время его производства, ни при транспортировке, заявил РИА Новости директор Долинского хлебокомбината Сергей Ежелев.Так он прокомментировал появившееся в Сети видео, в котором женщина рассказала о "взрыве" батона, который она резала ножом. По ее словам, инструмент "расплавился", а изделие из теста пахло порохом. Кроме того, раздался грохот, который она сравнила с "брошенной в костер бомбочкой". Также автор ролика продемонстрировала горбушку с небольшим черным следом."Мы подробно рассмотрели эту ситуацию, попросили, чтобы нам привезли этот хлеб, чтобы мы увидели, что там действительно было какое-то взрывчатое вещество. Это место должно быть разорвано, и в хлебе должны быть включения взрывчатых веществ", — сказал Ежелев, заметив, что продукт им так никто и не принес.Изделие, как отметил директор комбината, выпекается при температуре 200-220 градусов: если бы в нем было взрывчатое вещество, то детонация произошла бы еще в печи. Попасть что-то в продукт при транспортировке не могло, потому что каждый батон находится в индивидуальной упаковке."Во-первых, там какой-то провод лежит. Скорее всего, либо она на проводе резала ножом, либо что-то было с замыканием электричества. По-другому мы не можем это объяснить", — добавил Ежелев.По его словам, если женщина принесет хлеб, то его исследуют.
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Батон взорвался при нарезке
У жительницы Сахалина при нарезке взорвался батон. Видео она выложила в соцсети. "Взрыв" обуглил нож и хлебный мякиш, резко запахло порохом.
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происшествия, сахалин, россия
10:24 03.08.2021 (обновлено: 12:07 03.08.2021)
 
Сахалинский хлебокомбинат прокомментировал видео со "взорвавшимся" батоном

Директор сахалинского хлебокомбината Ежелев пообещал провести экспертизу "взорвавшегося" батона

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг — РИА Новости. Взрывчатое вещество не могло попасть в хлеб ни во время его производства, ни при транспортировке, заявил РИА Новости директор Долинского хлебокомбината Сергей Ежелев.
Так он прокомментировал появившееся в Сети видео, в котором женщина рассказала о "взрыве" батона, который она резала ножом. По ее словам, инструмент "расплавился", а изделие из теста пахло порохом. Кроме того, раздался грохот, который она сравнила с "брошенной в костер бомбочкой". Также автор ролика продемонстрировала горбушку с небольшим черным следом.
"Мы подробно рассмотрели эту ситуацию, попросили, чтобы нам привезли этот хлеб, чтобы мы увидели, что там действительно было какое-то взрывчатое вещество. Это место должно быть разорвано, и в хлебе должны быть включения взрывчатых веществ", — сказал Ежелев, заметив, что продукт им так никто и не принес.
Изделие, как отметил директор комбината, выпекается при температуре 200-220 градусов: если бы в нем было взрывчатое вещество, то детонация произошла бы еще в печи. Попасть что-то в продукт при транспортировке не могло, потому что каждый батон находится в индивидуальной упаковке.
"Во-первых, там какой-то провод лежит. Скорее всего, либо она на проводе резала ножом, либо что-то было с замыканием электричества. По-другому мы не можем это объяснить", — добавил Ежелев.
По его словам, если женщина принесет хлеб, то его исследуют.
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