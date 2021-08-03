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В Приморье восстановили энергоснабжение в домах после аварии на подстанции
В Приморье восстановили энергоснабжение в домах после аварии на подстанции - РИА Новости, 03.08.2021
В Приморье восстановили энергоснабжение в домах после аварии на подстанции
Электроснабжение и холодное водоснабжение восстановлено во всех домах Владивостока, обесточенных после аварии на подстанции, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T01:41
2021-08-03T04:08
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Электроснабжение и холодное водоснабжение восстановлено во всех домах Владивостока, обесточенных после аварии на подстанции, сообщил журналистам представитель мэрии.Ранее в мэрии сообщали, что во Владивостоке взорвался трансформатор подстанции "Мингородок" Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО "ДРСК"). ЧП произошло в 20.49 (13.49 мск), в результате возник пожар, который был полностью ликвидирован в 22.34 (15.34 мск). Пресс-служба ДРСК сообщила журналистам, что "электроснабжение было ограничено у части потребителей в районе Луговой и Баляева". Энергетики Приморских электрических сетей начали перевод нагрузки на второй трансформатор.На место происшествия выезжал заместитель прокурора Владивостока Владимир Синенко, по факту аварии краевое надзорное ведомство организовало проверку. По информации прокуратуры, без света остались 128 многоквартирных домов."В 01.22 (18.22 мск понедельника) запитали всех потребителей по ПС "Мингородок". Жители с электроэнергией и холодным водоснабжением", - сообщил журналистам представитель мэрии."В настоящее время электроснабжение потребителей части Ленинского района города Владивостока осуществляется в штатном режиме", - сообщает пресс-служба ДРСК.В организации уточняют, что "звук электрической дуги короткого замыкания на оборудовании 110 тысяч вольт многие приняли за взрыв". По информации специалистов, которая приводится в сообщении, электрическая дуга представляет собой электрический разряд в виде ярко светящегося плазменного шнура."Продолжительность события определяется в режиме работы защит оборудования и составляет десятую долю секунды... В филиале "Приморские электрические сети" отмечают, что поврежденный трансформатор подлежит восстановлению. После замены поврежденных частей трансформатора он будет включен в работу", - уточняют энергетики.
https://ria.ru/20210629/podmoskove-1739003112.html
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происшествия, владивосток
01:41 03.08.2021 (обновлено: 04:08 03.08.2021)
 
В Приморье восстановили энергоснабжение в домах после аварии на подстанции

Свет и воду подали во все 128 домов во Владивостоке, обесточенных после аварии на подстанции

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Электроснабжение и холодное водоснабжение восстановлено во всех домах Владивостока, обесточенных после аварии на подстанции, сообщил журналистам представитель мэрии.
Ранее в мэрии сообщали, что во Владивостоке взорвался трансформатор подстанции "Мингородок" Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО "ДРСК"). ЧП произошло в 20.49 (13.49 мск), в результате возник пожар, который был полностью ликвидирован в 22.34 (15.34 мск). Пресс-служба ДРСК сообщила журналистам, что "электроснабжение было ограничено у части потребителей в районе Луговой и Баляева". Энергетики Приморских электрических сетей начали перевод нагрузки на второй трансформатор.
На место происшествия выезжал заместитель прокурора Владивостока Владимир Синенко, по факту аварии краевое надзорное ведомство организовало проверку. По информации прокуратуры, без света остались 128 многоквартирных домов.
"В 01.22 (18.22 мск понедельника) запитали всех потребителей по ПС "Мингородок". Жители с электроэнергией и холодным водоснабжением", - сообщил журналистам представитель мэрии.
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"В настоящее время электроснабжение потребителей части Ленинского района города Владивостока осуществляется в штатном режиме", - сообщает пресс-служба ДРСК.
В организации уточняют, что "звук электрической дуги короткого замыкания на оборудовании 110 тысяч вольт многие приняли за взрыв". По информации специалистов, которая приводится в сообщении, электрическая дуга представляет собой электрический разряд в виде ярко светящегося плазменного шнура.
"Продолжительность события определяется в режиме работы защит оборудования и составляет десятую долю секунды... В филиале "Приморские электрические сети" отмечают, что поврежденный трансформатор подлежит восстановлению. После замены поврежденных частей трансформатора он будет включен в работу", - уточняют энергетики.
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