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В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России
В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России - РИА Новости, 03.08.2021
В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России
Западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющихся нарушений демократических прав в преддверии выборов в России, чем создают основу для создания... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:53
2021-08-03T17:53
госдума рф
выборы в государственную думу
"голос"
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющихся нарушений демократических прав в преддверии выборов в России, чем создают основу для создания дискредитирующего избирательный процесс контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев."Комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России и призывают упразднить наше законодательство о противодействии экстремизму, а также о нежелательных организациях и контроле за деятельностью иноагентов", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.По его словам, подобное мероприятие, где обсуждались такие "нарушения", недавно прошло при поддержке зарубежных неправительственных организаций – "Фонда Домов прав человека", "Международной амнистии", "Платформы гражданской солидарности", CIVICUS, Human Rights Watch, а также ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. При этом Пискарев не уточнил, где именно состоялось это мероприятие.Также, по словам парламентария, эта тема культивируется и движением "Голос", которое публикует данные в рамках своего проекта "Карта нарушений"."Очевидно, что подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания дискредитирующего выборы в России контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, и преследуют цель повлиять на их результат", - отметил Пискарев.Он подчеркнул, что комиссия ведет ежедневный мониторинг поступающей информации обо всех попытках внешнего вмешательства в избирательный процесс в России, а собранные данные на регулярной основе передаются в уполномоченные органы для принятия решений в соответствии с законодательством РФ.
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госдума рф, выборы в государственную думу, "голос", василий пискарев, россия
17:53 03.08.2021
 
В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России

Депутат Пискарев: Запад хочет повлиять на выборы в России, эксплуатируя тему нарушения демократии

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющихся нарушений демократических прав в преддверии выборов в России, чем создают основу для создания дискредитирующего избирательный процесс контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
"Комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России и призывают упразднить наше законодательство о противодействии экстремизму, а также о нежелательных организациях и контроле за деятельностью иноагентов", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
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По его словам, подобное мероприятие, где обсуждались такие "нарушения", недавно прошло при поддержке зарубежных неправительственных организаций – "Фонда Домов прав человека", "Международной амнистии", "Платформы гражданской солидарности", CIVICUS, Human Rights Watch, а также ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. При этом Пискарев не уточнил, где именно состоялось это мероприятие.
Также, по словам парламентария, эта тема культивируется и движением "Голос", которое публикует данные в рамках своего проекта "Карта нарушений".
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"Очевидно, что подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания дискредитирующего выборы в России контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, и преследуют цель повлиять на их результат", - отметил Пискарев.
Он подчеркнул, что комиссия ведет ежедневный мониторинг поступающей информации обо всех попытках внешнего вмешательства в избирательный процесс в России, а собранные данные на регулярной основе передаются в уполномоченные органы для принятия решений в соответствии с законодательством РФ.
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Госдума РФВыборы в Государственную думу"Голос"Василий ПискаревРоссия
 
 
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