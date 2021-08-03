В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России
Депутат Пискарев: Запад хочет повлиять на выборы в России, эксплуатируя тему нарушения демократии
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющихся нарушений демократических прав в преддверии выборов в России, чем создают основу для создания дискредитирующего избирательный процесс контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
"Комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России и призывают упразднить наше законодательство о противодействии экстремизму, а также о нежелательных организациях и контроле за деятельностью иноагентов", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
По его словам, подобное мероприятие, где обсуждались такие "нарушения", недавно прошло при поддержке зарубежных неправительственных организаций – "Фонда Домов прав человека", "Международной амнистии", "Платформы гражданской солидарности", CIVICUS, Human Rights Watch, а также ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. При этом Пискарев не уточнил, где именно состоялось это мероприятие.
Также, по словам парламентария, эта тема культивируется и движением "Голос", которое публикует данные в рамках своего проекта "Карта нарушений".
"Очевидно, что подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания дискредитирующего выборы в России контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, и преследуют цель повлиять на их результат", - отметил Пискарев.
Он подчеркнул, что комиссия ведет ежедневный мониторинг поступающей информации обо всех попытках внешнего вмешательства в избирательный процесс в России, а собранные данные на регулярной основе передаются в уполномоченные органы для принятия решений в соответствии с законодательством РФ.