https://ria.ru/20210803/vybory-1744212330.html

В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России

В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России - РИА Новости, 03.08.2021

В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России

Западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющихся нарушений демократических прав в преддверии выборов в России, чем создают основу для создания... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:53

2021-08-03T17:53

2021-08-03T17:53

госдума рф

выборы в государственную думу

"голос"

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющихся нарушений демократических прав в преддверии выборов в России, чем создают основу для создания дискредитирующего избирательный процесс контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев."Комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России и призывают упразднить наше законодательство о противодействии экстремизму, а также о нежелательных организациях и контроле за деятельностью иноагентов", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.По его словам, подобное мероприятие, где обсуждались такие "нарушения", недавно прошло при поддержке зарубежных неправительственных организаций – "Фонда Домов прав человека", "Международной амнистии", "Платформы гражданской солидарности", CIVICUS, Human Rights Watch, а также ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. При этом Пискарев не уточнил, где именно состоялось это мероприятие.Также, по словам парламентария, эта тема культивируется и движением "Голос", которое публикует данные в рамках своего проекта "Карта нарушений"."Очевидно, что подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания дискредитирующего выборы в России контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, и преследуют цель повлиять на их результат", - отметил Пискарев.Он подчеркнул, что комиссия ведет ежедневный мониторинг поступающей информации обо всех попытках внешнего вмешательства в избирательный процесс в России, а собранные данные на регулярной основе передаются в уполномоченные органы для принятия решений в соответствии с законодательством РФ.

https://ria.ru/20210802/vybory-1743931555.html

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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госдума рф, выборы в государственную думу, "голос", василий пискарев, россия