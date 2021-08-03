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На Кубани врачи вылечили мужчину со стопроцентным поражением легких
На Кубани врачи вылечили мужчину со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 03.08.2021
На Кубани врачи вылечили мужчину со стопроцентным поражением легких
Врачи в Краснодарском крае вылечили пациента со 100% поражением легких из-за COVID-19, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Instagram. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:33
2021-08-03T21:33
2021-08-03T23:00
распространение коронавируса
кропоткин
краснодарский край
здоровье - общество
вениамин кондратьев
коронавирус в россии
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СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Врачи в Краснодарском крае вылечили пациента со 100% поражением легких из-за COVID-19, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Instagram."54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца, в тяжелом состоянии со 100% поражением легких. Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни", — написал чиновник.По словам губернатора, в Краевую клиническую больницу № 2 попадают люди в тяжелом состоянии, за которыми ухаживают 20 врачей и 30 медсестер.
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742725439.html
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кропоткин, краснодарский край, здоровье - общество, вениамин кондратьев, коронавирус в россии
21:33 03.08.2021 (обновлено: 23:00 03.08.2021)
На Кубани врачи вылечили мужчину со стопроцентным поражением легких
Врачи на Кубани вылечили мужчину, у которого из-за ковида на 100% были поражены легкие