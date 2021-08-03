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"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками
"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками - РИА Новости, 03.08.2021
"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками
Пользователи китайской соцсети Sina Weibo активно комментируют выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:39
2021-08-03T15:39
2021-08-03T18:33
олимпиада 2020
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спорт
токио
сша
китай
светлана ромашина
светлана колесниченко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи китайской соцсети Sina Weibo активно комментируют выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио."Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России", — отметил один из них.Юзеры также обратил внимание на то, что россияне побеждают, невзирая на ненависть и попытки помешать им со стороны США и других стран."Русские — невероятно артистичная нация, которая отложила оружие на время Олимпиады и перенесла свой воинственный дух на соревнования", — подчеркнул Сезон Момо.Некоторые комментаторы даже поинтересовались брендом подводки для глаз и карандаша для бровей, которыми пользуются российские спортсменки."Они обладают хорошей фигурой и физическими данными, и все они очень красивы", — оценил один из них.Авторы постов заключили, что россияне хороши не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.Накануне синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в квалификации по синхронному плаванию среди дуэтов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/olimpiada-1744038943.html
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в мире, спорт, токио, сша, китай, светлана ромашина, светлана колесниченко
15:39 03.08.2021 (обновлено: 18:33 03.08.2021)
"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками
Пользователи китайской соцсети Sina Weibo восхитились выступлением российских синхронисток на ОИ
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости
. Пользователи китайской соцсети Sina Weibo
активно комментируют выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио.
"Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России", — отметил один из них.
"С тех пор как я узнал об этом виде спорта (около 2004 года), Россия всегда была лучшей", — написал другой.
Юзеры также обратил внимание на то, что россияне побеждают, невзирая на ненависть и попытки помешать им со стороны США
и других стран.
"Русские — невероятно артистичная нация, которая отложила оружие на время Олимпиады и перенесла свой воинственный дух на соревнования", — подчеркнул Сезон Момо.
"Русская эстетика и правда великолепна, а хореография прекрасна", — считает еще один читатель.
Некоторые комментаторы даже поинтересовались брендом подводки для глаз и карандаша для бровей, которыми пользуются российские спортсменки.
"Они обладают хорошей фигурой и физическими данными, и все они очень красивы", — оценил один из них.
Авторы постов заключили, что россияне хороши не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.
Накануне синхронистки Светлана Ромашина
и Светлана Колесниченко
завоевали золото в квалификации по синхронному плаванию среди дуэтов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>