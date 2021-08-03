https://ria.ru/20210803/vostorg-1744178390.html

"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками

"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками - РИА Новости, 03.08.2021

"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками

Пользователи китайской соцсети Sina Weibo активно комментируют выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:39

2021-08-03T15:39

2021-08-03T18:33

олимпиада 2020

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спорт

токио

сша

китай

светлана ромашина

светлана колесниченко

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи китайской соцсети Sina Weibo активно комментируют выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио."Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России", — отметил один из них.Юзеры также обратил внимание на то, что россияне побеждают, невзирая на ненависть и попытки помешать им со стороны США и других стран."Русские — невероятно артистичная нация, которая отложила оружие на время Олимпиады и перенесла свой воинственный дух на соревнования", — подчеркнул Сезон Момо.Некоторые комментаторы даже поинтересовались брендом подводки для глаз и карандаша для бровей, которыми пользуются российские спортсменки."Они обладают хорошей фигурой и физическими данными, и все они очень красивы", — оценил один из них.Авторы постов заключили, что россияне хороши не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.Накануне синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в квалификации по синхронному плаванию среди дуэтов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/olimpiada-1744038943.html

https://ria.ru/20210803/borba-1744166797.html

токио

сша

китай

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в мире, спорт, токио, сша, китай, светлана ромашина, светлана колесниченко