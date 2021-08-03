Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Олимпийские кольца в Токио - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Олимпиада 2020
https://ria.ru/20210803/vostorg-1744178390.html
"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками
"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками - РИА Новости, 03.08.2021
"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками
Пользователи китайской соцсети Sina Weibo активно комментируют выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:39
2021-08-03T18:33
олимпиада 2020
в мире
спорт
токио
сша
китай
светлана ромашина
светлана колесниченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732291542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5d33069a4f05cde6456d232c1ce0911.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи китайской соцсети Sina Weibo активно комментируют выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио."Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России", — отметил один из них.Юзеры также обратил внимание на то, что россияне побеждают, невзирая на ненависть и попытки помешать им со стороны США и других стран."Русские — невероятно артистичная нация, которая отложила оружие на время Олимпиады и перенесла свой воинственный дух на соревнования", — подчеркнул Сезон Момо.Некоторые комментаторы даже поинтересовались брендом подводки для глаз и карандаша для бровей, которыми пользуются российские спортсменки."Они обладают хорошей фигурой и физическими данными, и все они очень красивы", — оценил один из них.Авторы постов заключили, что россияне хороши не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.Накануне синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в квалификации по синхронному плаванию среди дуэтов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/olimpiada-1744038943.html
https://ria.ru/20210803/borba-1744166797.html
токио
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732291542_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_f0942c28fe0471ea4d8a6bab79057f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, спорт, токио, сша, китай, светлана ромашина, светлана колесниченко
15:39 03.08.2021 (обновлено: 18:33 03.08.2021)
 
"Они всегда были лучшими". Китайцы восхитились российскими синхронистками

Пользователи китайской соцсети Sina Weibo восхитились выступлением российских синхронисток на ОИ

© РИА Новости / Джорджио Пероттино / Перейти в фотобанкСветлана Колесниченко и Светлана Ромашина
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи китайской соцсети Sina Weibo активно комментируют выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио.
"Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России", — отметил один из них.

"С тех пор как я узнал об этом виде спорта (около 2004 года), Россия всегда была лучшей", — написал другой.

Юзеры также обратил внимание на то, что россияне побеждают, невзирая на ненависть и попытки помешать им со стороны США и других стран.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 17:08В мире
Российские синхронистки вспомнили эмоции при казусе с музыкой на ОИ
"Русские — невероятно артистичная нация, которая отложила оружие на время Олимпиады и перенесла свой воинственный дух на соревнования", — подчеркнул Сезон Момо.

"Русская эстетика и правда великолепна, а хореография прекрасна", — считает еще один читатель.

Некоторые комментаторы даже поинтересовались брендом подводки для глаз и карандаша для бровей, которыми пользуются российские спортсменки.
"Они обладают хорошей фигурой и физическими данными, и все они очень красивы", — оценил один из них.
Авторы постов заключили, что россияне хороши не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.
Накануне синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в квалификации по синхронному плаванию среди дуэтов.
Муса Евлоев, завоевавший золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 14:50
Борец Муса Евлоев принес России тринадцатое золото на Олимпиаде
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Олимпиада 2020В миреСпортТокиоСШАКитайСветлана РомашинаСветлана Колесниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния