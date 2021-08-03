https://ria.ru/20210803/vklady-1744098197.html

Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения

Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения - РИА Новости, 03.08.2021

Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения

Крым и Севастополь обогнали все регионы по росту вкладов населения, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T07:03

2021-08-03T07:03

2021-08-03T10:45

экономика

севастополь

республика крым

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Крым и Севастополь обогнали все регионы по росту вкладов населения, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Он отметил, что, по данным на 1 июля, в Крыму этот показатель за год вырос на 21,6 процента, а в Севастополе — на 20 процентов. Такой опережающий рост, по мнению аналитика, обусловлен как эффектом низкой базы, так и увеличением экономической активности населения.На третьем месте с большим отрывом оказался Краснодарский край — рост 13,5 процента. А в целом по стране увеличение составило девять процентов, добавил Осадчий.При этом сокращение вкладов отмечено только в Мордовии (минус 1,6 процента) и Кабардино-Балкарии (минус 0,6 процента).

https://ria.ru/20210721/vklad-1742120128.html

севастополь

республика крым

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экономика, севастополь, республика крым