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Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения - РИА Новости, 03.08.2021
Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
Крым и Севастополь обогнали все регионы по росту вкладов населения, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T07:03
2021-08-03T07:03
2021-08-03T10:45
экономика
севастополь
республика крым
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Крым и Севастополь обогнали все регионы по росту вкладов населения, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Он отметил, что, по данным на 1 июля, в Крыму этот показатель за год вырос на 21,6 процента, а в Севастополе — на 20 процентов. Такой опережающий рост, по мнению аналитика, обусловлен как эффектом низкой базы, так и увеличением экономической активности населения.На третьем месте с большим отрывом оказался Краснодарский край — рост 13,5 процента. А в целом по стране увеличение составило девять процентов, добавил Осадчий.При этом сокращение вкладов отмечено только в Мордовии (минус 1,6 процента) и Кабардино-Балкарии (минус 0,6 процента).
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экономика, севастополь, республика крым
07:03 03.08.2021 (обновлено: 10:45 03.08.2021)
Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения за год