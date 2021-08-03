https://ria.ru/20210803/vino-1744231905.html

Виноделы попросили ввести переходный период по новому закону

Виноделы попросили ввести переходный период по новому закону - РИА Новости, 03.08.2021

Виноделы попросили ввести переходный период по новому закону

Президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович призвал правительство РФ детально разобраться с каждой из проблем, возникшей в рамках... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:17

2021-08-03T19:17

2021-08-03T19:17

экономика

вино

виноделы

леонид попович

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588658191_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_34e4715824ad911eacd52154cc170130.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович призвал правительство РФ детально разобраться с каждой из проблем, возникшей в рамках реализации закона 345-ФЗ, который изменил требования к производству и обороту винодельческой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза."По мнению президента СВВР, выпуск нескольких подзаконных актов позволит соответствующим министерствам и ведомствам решить все имеющиеся трудности, без введения каких-либо отлагательных мер в закон", - сообщили в союзе.Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".Однако закон ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере. Ранее отраслевые винодельческие объединения России направили в правительство письмо, обратив внимание на противоречие поправок и многих действующих стандартов. В связи с этим участники рынка попросили установить переходный период или мораторий в действии нового закона.

https://ria.ru/20210716/vinodelie-1741486434.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вино, виноделы, леонид попович, россия