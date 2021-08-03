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Виноделы попросили ввести переходный период по новому закону
Виноделы попросили ввести переходный период по новому закону - РИА Новости, 03.08.2021
Виноделы попросили ввести переходный период по новому закону
Президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович призвал правительство РФ детально разобраться с каждой из проблем, возникшей в рамках... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:17
2021-08-03T19:17
2021-08-03T19:17
экономика
вино
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович призвал правительство РФ детально разобраться с каждой из проблем, возникшей в рамках реализации закона 345-ФЗ, который изменил требования к производству и обороту винодельческой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза."По мнению президента СВВР, выпуск нескольких подзаконных актов позволит соответствующим министерствам и ведомствам решить все имеющиеся трудности, без введения каких-либо отлагательных мер в закон", - сообщили в союзе.Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".Однако закон ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере. Ранее отраслевые винодельческие объединения России направили в правительство письмо, обратив внимание на противоречие поправок и многих действующих стандартов. В связи с этим участники рынка попросили установить переходный период или мораторий в действии нового закона.
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экономика, вино, виноделы, леонид попович, россия
Виноделы попросили ввести переходный период по новому закону
Союз виноделов призвал правительство разобраться с проблемами из-за поправок в закон о вине
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Президент Союза виноградарей и виноделов России
(СВВР) Леонид Попович
призвал правительство РФ детально разобраться с каждой из проблем, возникшей в рамках реализации закона 345-ФЗ, который изменил требования к производству и обороту винодельческой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
"По мнению президента СВВР, выпуск нескольких подзаконных актов позволит соответствующим министерствам и ведомствам решить все имеющиеся трудности, без введения каких-либо отлагательных мер в закон", - сообщили в союзе.
"У отрасли нет времени откладывать модернизацию, закон нужно исполнять, что подразумевает внесение изменений в ГОСТы и документы Росалкогольрегулирования, регулирующие порядок лицензирования производства и оборота винодельческой продукции", - добавили в объединении. При этом, отметили в союзе, специалисты и руководство СВВР готовы к совместной работе со всеми заинтересованными службами.
Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".
Однако закон ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере. Ранее отраслевые винодельческие объединения России направили в правительство письмо, обратив внимание на противоречие поправок и многих действующих стандартов. В связи с этим участники рынка попросили установить переходный период или мораторий в действии нового закона.