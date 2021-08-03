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В Санкт-Петербурге сильный ветер за ночь повалил около ста деревьев
В Санкт-Петербурге сильный ветер за ночь повалил около ста деревьев - РИА Новости, 03.08.2021
В Санкт-Петербурге сильный ветер за ночь повалил около ста деревьев
Сильный ветер, которым сопровождался затяжной ночной дождь в Петербурге, повалил почти 100 деревьев, в том числе и в парках, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:07
2021-08-03T14:07
2021-08-03T14:26
происшествия
санкт-петербург
васильевский остров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Сильный ветер, которым сопровождался затяжной ночной дождь в Петербурге, повалил почти 100 деревьев, в том числе и в парках, сообщает городской комитет по благоустройству."Во время ночного шторма ветер снес 94 дерева на территориях зеленых насаждений, подведомственных комитету по благоустройству Санкт‑Петербурга. Часть поврежденных непогодой стволов садовники уже успели вывезти, остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".Так, в Южно-Приморском парке под натиском стихии не устояли девять деревьев, в Приморском парке Победы – 10. На Васильевском острове в районе дома №24 на Одиннадцатой линии рухнувший ясень "оборвал провода и помял припаркованные автомобили", уточняет комитет.Также дорожные службы после непогоды устраняли скопления воды на проезжей части улицы Маршала Новикова, площади Сикорского и проспекта Королева. На Рейсовой улице, куда дождевыми потоками смыло песок с обочины внутренней сторону кольцевой автодороги, проезжую часть привели в порядок к 06.00 мск вторника.Как сообщало городское управление МЧС РФ, сильный ветер и ливни в Петербурге привели к подтоплениям и падениям деревьев, повреждены семь легковых автомобилей и две кровли домов.
https://ria.ru/20210802/uragan-1744075223.html
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происшествия, санкт-петербург, васильевский остров
14:07 03.08.2021 (обновлено: 14:26 03.08.2021)
В Санкт-Петербурге сильный ветер за ночь повалил около ста деревьев
В Санкт-Петербурге сильный ветер в течение ночи повалил 94 дерева