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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210803/venom2-1744050708.html
Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2"
Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2" - РИА Новости, 03.08.2021
Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2"
На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер предстоящего боевика Marvel "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T00:40
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культура
том харди (эдвард харди)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер предстоящего боевика Marvel "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Фильм станет сиквелом "Венома" (2018 год). В ролике показано, как репортер Эдди Брок (Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном и противостоять маньяку Клетусу Кэседи (он же суперзлодей Карнаж), который мечтает устроить бойню. Безумный Клетус с помощью капли крови Эдди превращается в жуткое чудовище, напоминающее Венома. Режиссер сиквела — Энди Серкис. Вместе с Харди и Харрельсоном в картине появятся Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.Предстоящий боевик считается одним из самых ожидаемых фильмов года. Первая часть "Венома" имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов.В России картина выйдет осенью этого года.
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том харди (эдвард харди), вуди харрельсон, dc comics, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
00:40 03.08.2021
 

Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2"

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер предстоящего боевика Marvel "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Фильм станет сиквелом "Венома" (2018 год).
В ролике показано, как репортер Эдди Брок (Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном и противостоять маньяку Клетусу Кэседи (он же суперзлодей Карнаж), который мечтает устроить бойню.
Безумный Клетус с помощью капли крови Эдди превращается в жуткое чудовище, напоминающее Венома.
Режиссер сиквела — Энди Серкис. Вместе с Харди и Харрельсоном в картине появятся Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.
Предстоящий боевик считается одним из самых ожидаемых фильмов года. Первая часть "Венома" имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов.
В России картина выйдет осенью этого года.
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Опубликован трейлер драмы "День флага" с Шоном Пенном и его дочерью
 
КультураТом Харди (Эдвард Харди)Вуди ХаррельсонDC ComicsНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
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