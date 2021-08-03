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Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2"
Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2" - РИА Новости, 03.08.2021
Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2"
На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер предстоящего боевика Marvel "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T00:40
2021-08-03T00:40
2021-08-03T00:40
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер предстоящего боевика Marvel "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Фильм станет сиквелом "Венома" (2018 год). В ролике показано, как репортер Эдди Брок (Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном и противостоять маньяку Клетусу Кэседи (он же суперзлодей Карнаж), который мечтает устроить бойню. Безумный Клетус с помощью капли крови Эдди превращается в жуткое чудовище, напоминающее Венома. Режиссер сиквела — Энди Серкис. Вместе с Харди и Харрельсоном в картине появятся Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.Предстоящий боевик считается одним из самых ожидаемых фильмов года. Первая часть "Венома" имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов.В России картина выйдет осенью этого года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том харди (эдвард харди), вуди харрельсон, dc comics, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер предстоящего боевика Marvel "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Фильм станет сиквелом "Венома" (2018 год).
В ролике показано, как репортер Эдди Брок (Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном и противостоять маньяку Клетусу Кэседи (он же суперзлодей Карнаж), который мечтает устроить бойню.
Безумный Клетус с помощью капли крови Эдди превращается в жуткое чудовище, напоминающее Венома.
Режиссер сиквела — Энди Серкис. Вместе с Харди и Харрельсоном в картине появятся Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.
Предстоящий боевик считается одним из самых ожидаемых фильмов года. Первая часть "Венома" имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов.
В России картина выйдет осенью этого года.