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Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2"

Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2" - РИА Новости, 03.08.2021

Вуди Харрельсон превращается в чудовище в новом трейлере "Венома 2"

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер предстоящего боевика Marvel "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T00:40

2021-08-03T00:40

2021-08-03T00:40

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер предстоящего боевика Marvel "Веном: Да будет Карнаж" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Фильм станет сиквелом "Венома" (2018 год). В ролике показано, как репортер Эдди Брок (Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном и противостоять маньяку Клетусу Кэседи (он же суперзлодей Карнаж), который мечтает устроить бойню. Безумный Клетус с помощью капли крови Эдди превращается в жуткое чудовище, напоминающее Венома. Режиссер сиквела — Энди Серкис. Вместе с Харди и Харрельсоном в картине появятся Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.Предстоящий боевик считается одним из самых ожидаемых фильмов года. Первая часть "Венома" имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 856 миллионов.В России картина выйдет осенью этого года.

https://ria.ru/20210729/flagday-1743408455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том харди (эдвард харди), вуди харрельсон, dc comics, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть