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Валуева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Валуева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы - РИА Новости, 03.08.2021

Валуева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Брянский облизбирком зарегистрировал бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBA Николая Валуева в качестве кандидата в депутаты Государственной думы,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:09

2021-08-03T15:09

2021-08-03T15:09

политика

брянская область

николай валуев

госдума рф

россия

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БРЯНСК, 3 авг - РИА Новости. Брянский облизбирком зарегистрировал бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBA Николая Валуева в качестве кандидата в депутаты Государственной думы, сообщается на сайте избиркома."На своем заседании избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: по одномандатному избирательному округу Брянская область – Брянский одномандатный избирательный округ №77 Валуева Николая Сергеевича, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", - говорится в сообщении.Валуев представляет Брянскую область в Госдуме седьмого созыва с сентября 2016 года. Он занимает должность первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, брянская область, николай валуев, госдума рф, россия