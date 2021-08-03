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Валуева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
Валуева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы - РИА Новости, 03.08.2021
Валуева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
Брянский облизбирком зарегистрировал бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBA Николая Валуева в качестве кандидата в депутаты Государственной думы,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:09
2021-08-03T15:09
2021-08-03T15:09
политика
брянская область
николай валуев
госдума рф
россия
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БРЯНСК, 3 авг - РИА Новости. Брянский облизбирком зарегистрировал бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBA Николая Валуева в качестве кандидата в депутаты Государственной думы, сообщается на сайте избиркома."На своем заседании избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: по одномандатному избирательному округу Брянская область – Брянский одномандатный избирательный округ №77 Валуева Николая Сергеевича, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", - говорится в сообщении.Валуев представляет Брянскую область в Госдуме седьмого созыва с сентября 2016 года. Он занимает должность первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, брянская область, николай валуев, госдума рф, россия
Валуева зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
Брянский облизбирком зарегистрировал Николая Валуева кандидатом в депутаты Госдумы