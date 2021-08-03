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Врачи рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19
Врачи рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
Врачи рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19
Аллергические реакции на вакцины против коронавирусной инфекции развиваются редко, доступные вакцины не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T03:04
2021-08-03T03:04
2021-08-03T03:05
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Аллергические реакции на вакцины против коронавирусной инфекции развиваются редко, доступные вакцины не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина и антибактериальных препаратов, что значительно снижает риск развития аллергии на них, следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, с которым ознакомились РИА Новости.Уточняется, что доступные вакцины против COVID-19 не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатин, антибактериальные препараты, это значительно снижает риск развития аллергической реакции.Вакцинация от COVID-19 не рекомендована пациентам с перенесенной ранее тяжелой аллергической реакцией на компоненты, входящие в состав вакцин, отмечается в материале. При возникновении каких-либо опасений пациентам следует посоветоваться с лечащим врачом.
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общество, россия, коронавирус covid-19
03:04 03.08.2021 (обновлено: 03:05 03.08.2021)
Врачи рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19
Врачи заявляют, что аллергические реакции на вакцины от COVID-19 развиваются редко