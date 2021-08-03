https://ria.ru/20210803/vaktsiny-1744089781.html

Врачи рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19

Врачи рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

Врачи рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19

Аллергические реакции на вакцины против коронавирусной инфекции развиваются редко, доступные вакцины не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T03:04

2021-08-03T03:04

2021-08-03T03:05

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Аллергические реакции на вакцины против коронавирусной инфекции развиваются редко, доступные вакцины не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина и антибактериальных препаратов, что значительно снижает риск развития аллергии на них, следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, с которым ознакомились РИА Новости.Уточняется, что доступные вакцины против COVID-19 не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатин, антибактериальные препараты, это значительно снижает риск развития аллергической реакции.Вакцинация от COVID-19 не рекомендована пациентам с перенесенной ранее тяжелой аллергической реакцией на компоненты, входящие в состав вакцин, отмечается в материале. При возникновении каких-либо опасений пациентам следует посоветоваться с лечащим врачом.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19