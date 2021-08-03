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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744102200.html
В Крыму в кафе с привитым персоналом установят спецтаблички
В Крыму в кафе с привитым персоналом установят спецтаблички - РИА Новости, 03.08.2021
В Крыму в кафе с привитым персоналом установят спецтаблички
Спецтаблички установят в кафе и ресторанах Крыма, где весь персонал вакцинирован против коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T08:41
2021-08-03T08:41
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ирина кивико
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Спецтаблички установят в кафе и ресторанах Крыма, где весь персонал вакцинирован против коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития республики.Ранее вице-премьер крымского правительства – министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что в республике разрешили ночную работу первым 18 заведениям общепита, где соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам видеонаблюдения."На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора, будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать", - сказали в министерстве.В пресс-службе отметили, что число объектов общепита, которые готовы работать в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, будет возрастать: новые заявки с просьбой разрешить работу в ночное время постоянно поступают на рассмотрение.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744097657.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ирина кивико, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:41 03.08.2021
 
В Крыму в кафе с привитым персоналом установят спецтаблички

Специальные таблички установят в кафе и ресторанах Крыма, где весь персонал вакцинирован от COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОфицианты и посетители в кафе в Симферополе
Официанты и посетители в кафе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Спецтаблички установят в кафе и ресторанах Крыма, где весь персонал вакцинирован против коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития республики.
Ранее вице-премьер крымского правительства – министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что в республике разрешили ночную работу первым 18 заведениям общепита, где соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам видеонаблюдения.
"На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора, будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать", - сказали в министерстве.
В пресс-службе отметили, что число объектов общепита, которые готовы работать в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, будет возрастать: новые заявки с просьбой разрешить работу в ночное время постоянно поступают на рассмотрение.
Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ирина КивикоКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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