Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/ukol-1744128805.html
Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца
Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца - РИА Новости, 03.08.2021
Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца
На юго-востоке Москвы пятнадцатилетняя девочка потеряла сознание после того, как незнакомец вколол ей неизвестное вещество, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:48
2021-08-03T17:45
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы пятнадцатилетняя девочка потеряла сознание после того, как незнакомец вколол ей неизвестное вещество, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.О случившемся сообщил полиции отец девочки. По его словам, это произошло накануне вечером, около 18:00, когда его дочь гуляла с друзьями около военного училища на улице Головачева. Сама девочка рассказала, что к ней подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном и спросил, как добраться до Краснодонской улицы, а затем стал ее преследовать и, по словам источника, в какой-то момент "произвел укол в левую ягодицу".Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, но потом смогла дойти до контрольно-пропускного пункта военного училища, куда ей вызвали скорую. Сейчас девочка находится в больнице имени Филатова."Следов сексуального насилия не выявлено. Есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на левой ягодице", — сказал источник в правоохранительных органах.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что проводят проверку. Других деталей ведомство пока не приводит.
https://ria.ru/20210731/shkolnitsa-1743764759.html
https://ria.ru/20210803/pokhischenie-1744115673.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва
11:48 03.08.2021 (обновлено: 17:45 03.08.2021)
 
Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца

Источник: в Москве 15-летняя девочка потеряла сознание, получив на улице укол от незнакомца

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы пятнадцатилетняя девочка потеряла сознание после того, как незнакомец вколол ей неизвестное вещество, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
О случившемся сообщил полиции отец девочки. По его словам, это произошло накануне вечером, около 18:00, когда его дочь гуляла с друзьями около военного училища на улице Головачева.
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 14:04
Подозреваемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в зале суда
Сама девочка рассказала, что к ней подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном и спросил, как добраться до Краснодонской улицы, а затем стал ее преследовать и, по словам источника, в какой-то момент "произвел укол в левую ягодицу".
Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, но потом смогла дойти до контрольно-пропускного пункта военного училища, куда ей вызвали скорую.
Сейчас девочка находится в больнице имени Филатова.
"Следов сексуального насилия не выявлено. Есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на левой ягодице", — сказал источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что проводят проверку. Других деталей ведомство пока не приводит.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 10:51
Похититель девочки из Бийска следил за ней около месяца, предполагают в СК
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния