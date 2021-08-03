https://ria.ru/20210803/ukol-1744128805.html

Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца

Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца - РИА Новости, 03.08.2021

Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца

На юго-востоке Москвы пятнадцатилетняя девочка потеряла сознание после того, как незнакомец вколол ей неизвестное вещество, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:48

2021-08-03T11:48

2021-08-03T17:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы пятнадцатилетняя девочка потеряла сознание после того, как незнакомец вколол ей неизвестное вещество, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.О случившемся сообщил полиции отец девочки. По его словам, это произошло накануне вечером, около 18:00, когда его дочь гуляла с друзьями около военного училища на улице Головачева. Сама девочка рассказала, что к ней подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном и спросил, как добраться до Краснодонской улицы, а затем стал ее преследовать и, по словам источника, в какой-то момент "произвел укол в левую ягодицу".Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, но потом смогла дойти до контрольно-пропускного пункта военного училища, куда ей вызвали скорую. Сейчас девочка находится в больнице имени Филатова."Следов сексуального насилия не выявлено. Есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на левой ягодице", — сказал источник в правоохранительных органах.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что проводят проверку. Других деталей ведомство пока не приводит.

https://ria.ru/20210731/shkolnitsa-1743764759.html

https://ria.ru/20210803/pokhischenie-1744115673.html

москва

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2021

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происшествия, москва