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Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией и Россией
Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией и Россией - РИА Новости, 03.08.2021
Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией и Россией
Украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Черниговской области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:53
2021-08-03T15:53
в мире
украина
белоруссия
черниговская область
служба безопасности украины
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Черниговской области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны.Черниговская область граничит с Белоруссией и Брянской областью России.В ходе тренировок отработан алгоритм действий и взаимодействие между пограничниками, подразделениями вооруженных сил и другими правоохранительными структурами в случае несанкционированных полетов над территорией страны.Ранее СБУ провела антитеррористические учения в Ивано-Франковской и Харьковской областях, контрдиверсионные - в Николаевской и Черкасской областях.
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в мире, украина, белоруссия, черниговская область, служба безопасности украины, россия
15:53 03.08.2021
 
Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией и Россией

Украинские силовики провели антитеррористические учения на границе с Белоруссией и Россией

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Черниговской области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны.
Черниговская область граничит с Белоруссией и Брянской областью России.

"Совместные специальные тренировки проходили на днях в Черниговской области с целью противодействия совершению террористических актов в воздушном пространстве Украины. Общее руководство тренировок осуществляла Служба безопасности Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе тренировок отработан алгоритм действий и взаимодействие между пограничниками, подразделениями вооруженных сил и другими правоохранительными структурами в случае несанкционированных полетов над территорией страны.
Ранее СБУ провела антитеррористические учения в Ивано-Франковской и Харьковской областях, контрдиверсионные - в Николаевской и Черкасской областях.
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