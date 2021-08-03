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Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией и Россией
Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией и Россией - РИА Новости, 03.08.2021
Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией и Россией
Украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Черниговской области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:53
2021-08-03T15:53
2021-08-03T15:53
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Черниговской области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны.Черниговская область граничит с Белоруссией и Брянской областью России.В ходе тренировок отработан алгоритм действий и взаимодействие между пограничниками, подразделениями вооруженных сил и другими правоохранительными структурами в случае несанкционированных полетов над территорией страны.Ранее СБУ провела антитеррористические учения в Ивано-Франковской и Харьковской областях, контрдиверсионные - в Николаевской и Черкасской областях.
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в мире, украина, белоруссия, черниговская область, служба безопасности украины, россия
Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией и Россией
Украинские силовики провели антитеррористические учения на границе с Белоруссией и Россией