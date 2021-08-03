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Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области
Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области - РИА Новости, 03.08.2021
Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области
Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области, сообщила администрация Осташковского городского округа. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T01:00
2021-08-03T01:00
2021-08-03T01:00
происшествия
тверская область
москва
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РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области, сообщила администрация Осташковского городского округа.В понедельник днем ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городе Андреаполь Тверской области, власти сообщали о пострадавших, но не уточняли их число. Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в нескольких населенных пунктах региона пострадали 13 человек, из них трое погибли. Повалено более 90 деревьев, повреждены крыши 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек).Отмечается, что в округе повреждены десятки автомобилей и строений, работы по устранению последствий урагана продолжатся ночью. "Также администрация запросила поддержку, которая будет оказана в виде восьми бригад из Ярославской области, которые прибудут к утру", - сообщает администрация с уточнением, что водо- и электроснабжение на территории города восстановили оперативно.
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происшествия, тверская область, москва
Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области
Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области
РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости.
Турист из Москвы
погиб из-за урагана в Тверской области
, сообщила администрация Осташковского городского округа.
В понедельник днем ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городе Андреаполь Тверской области, власти сообщали о пострадавших, но не уточняли их число. Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в нескольких населенных пунктах региона пострадали 13 человек, из них трое погибли. Повалено более 90 деревьев, повреждены крыши 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек).
"Глава Осташковского городского округа Алексей Титов провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании были оценены последствия урагана. Наиболее пострадала от погоды деревня Рогожа. К сожалению, погиб турист из Москвы", - говорится в сообщении округа во "ВКонтакте".
Отмечается, что в округе повреждены десятки автомобилей и строений, работы по устранению последствий урагана продолжатся ночью. "Также администрация запросила поддержку, которая будет оказана в виде восьми бригад из Ярославской области, которые прибудут к утру", - сообщает администрация с уточнением, что водо- и электроснабжение на территории города восстановили оперативно.