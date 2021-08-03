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Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области

Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области - РИА Новости, 03.08.2021

Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области

Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области, сообщила администрация Осташковского городского округа. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T01:00

2021-08-03T01:00

2021-08-03T01:00

происшествия

тверская область

москва

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РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Турист из Москвы погиб из-за урагана в Тверской области, сообщила администрация Осташковского городского округа.В понедельник днем ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городе Андреаполь Тверской области, власти сообщали о пострадавших, но не уточняли их число. Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в нескольких населенных пунктах региона пострадали 13 человек, из них трое погибли. Повалено более 90 деревьев, повреждены крыши 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек).Отмечается, что в округе повреждены десятки автомобилей и строений, работы по устранению последствий урагана продолжатся ночью. "Также администрация запросила поддержку, которая будет оказана в виде восьми бригад из Ярославской области, которые прибудут к утру", - сообщает администрация с уточнением, что водо- и электроснабжение на территории города восстановили оперативно.

тверская область

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тверская область, москва