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В Подмосковье фура сорвалась с ЦКАД, водитель погиб
В Подмосковье фура сорвалась с ЦКАД, водитель погиб - РИА Новости, 03.08.2021
В Подмосковье фура сорвалась с ЦКАД, водитель погиб
Фура сорвалась с Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Подмосковье, по предварительным данным, водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:45
2021-08-03T23:45
происшествия
московская область (подмосковье)
авто
россия
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МОСКВА, ​​3 авг – РИА Новости. Фура сорвалась с Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Подмосковье, по предварительным данным, водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."Время 15.05, 165 километр ЦКАД. Фура Volvo съехала с дороги, опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель, по предварительной информации, погиб. Обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), авто, россия
19:45 03.08.2021 (обновлено: 23:45 03.08.2021)
 
В Подмосковье фура сорвалась с ЦКАД, водитель погиб

МВД: в Подмосковье фура сорвалась с ЦКАД, водитель погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, ​​3 авг – РИА Новости. Фура сорвалась с Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Подмосковье, по предварительным данным, водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"Время 15.05, 165 километр ЦКАД. Фура Volvo съехала с дороги, опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель, по предварительной информации, погиб. Обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
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