ЦИК предоставил новые документы об иностранных активах Грудинина

Центризбирком предоставил новые документы об иностранных активах директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 03.08.2021

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Центризбирком предоставил новые документы об иностранных активах директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда.Секретарь ЦИК Наталья Бударина, заявила, что сегодня они получили данные от Генеральной прокуратуры, согласно которым с сентября 2020 года мужчина снова стал владельцем акций. "А также решение Верховного суда Белиза 2020 года, что компания больше не считается ликвидированной", — добавила она.По словам Будариной, акции упоминаются и в принятом в 2019 году решении Видновского суда, который делил имущество директора "Совхоза имени Ленина" и его бывшей жены. Эти ценные бумаги суд оставил Грудинину, решение вступило в законную силу.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги директора "Совхоза имени Ленина" о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, мужчина продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина.КПРФ подала жалобу в Верховный суд. Согласно сообщению на портале партии, решение ЦИК в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом нижней палаты парламента.В жалобе КПРФ говорится, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории России". Отмечается, что прокуратура получила сведения от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед" — она не была реестродержателем Bontro LTD и сведений о владельцах не имела. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные бумаги, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных фининструментов.Ранее адвокаты экс-жены Грудинина, подавшей на развод после 37 лет брака, рассказали о разделе совместно нажитого имущества. По словам защиты, политик стремится стать депутатом от КПРФ. Он хочет получить неприкосновенность и, как следствие, больше рычагов давления на бывшую супругу и старшего сына, который встал на сторону матери.Ирину Грудинину признали инвалидом второй группы пожизненно, она нуждается в помощи. Адвокаты подтвердили, что она обратилась в ЦИК. Согласно заявлению, часть денег, находившихся "на счетах определенных финансовых институтов — то есть, по сути, средства, полученные на территории России, — Грудинин инвестировал в Европу". По данным юристов, Видновский городской суд установил, что директор "Совхоза имени Ленина" — "владелец иностранной компании Bontro".

политика, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия